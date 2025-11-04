Otomotivde yükseliş sürüyor: 2025'te satışlar artış trendinde

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,20 artarak 1 milyon 43 bin 796 adede ulaştı.

Bu dönemde otomobil satışları yüzde 10,98 artışla 833 bin 382 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 7,23 artışla 210 bin 414 adet olarak kayıtlara geçti.

Otomobil satışlarında yüzde 19,87 artış

ODMD verilerine göre, Ekim ayında toplam satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,40 artarak 116 bin 149 adede yükseldi. Sadece otomobil satışları yüzde 19,87 artışla 90 bin 695, hafif ticari araç satışları ise yüzde 17,78 artışla 25 bin 454 olarak gerçekleşti.

10 yıllık ortalamalarla karşılaştırıldığında otomotiv pazarı Ekim ayında yüzde 60,2, otomobil pazarı yüzde 61,5, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 55,7 oranında artış gösterdi.

Pazarın çoğunluğu vergi oranı düşük araçlardan oluştu

Segment bazında değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 82,8'ini vergi oranı düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 465 bin 750 adetle yüzde 55,9, B segmenti otomobiller ise 220 bin 795 adetle yüzde 26,5 pay aldı.