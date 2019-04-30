Otomotivden 14 milyar dolarlık Brezilya pazarında güçlü tanıtım

30 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), önemli bir pazar potansiyeline sahip Brezilya’ya ihracatı artırmak için Güney Amerika'nın en büyük otomotiv yedek parça, ekipman ve servis fuarı olan Automec Brezilya Fuarı’na milli katılım düzenledi. Brezilya’nın Sao Paulo kentinde 23-27 Nisan tarihleri arasında düzenlenen fuara OİB aracılığıyla 29 Türk firması katıldı. Dünyanın 20’yi aşkın ülkesinden 1.000 civarında firmanın katıldığı fuarda Türk firmaları, otomotiv yan sanayi alanındaki en yeni ürünlerini sergileme fırsatı buldu. Türk firmalarının stantları ziyaretçi akınına uğradı. İki yılda bir düzenlenen Automec Brezilya Fuarı, otomotiv sektöründeki en büyük distribütörleri, otomobil parçası perakendecilerini, otomotiv atölyelerini ve uluslararası tedarikçileri bir araya getiriyor. Expo Sao Paulo fuar alanında gerçekleştirilen fuara OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu ile OİB Yönetim Kurulu Üyeleri Müfit Karademirler ve Yüksel Öztürk de katıldı.

Türkiye’nin Brezilya’ya otomotiv ihracatı 100 milyon dolar

Türk otomotiv sektörü geçen yıl Brezilya’ya yüzde 14 artışla 100 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Türkiye’nin bu ülkeye ihracatının tamamına yakınını tedarik sanayi ürünleri oluşturuyor. Ülkeler arasındaki uzaklık ve Brezilya’nın otomotiv ürünleri ithalatına uyguladığı yüksek gümrük tarifeleri bu ülkeye yönelik otomotiv ihracatımızın artmasına engel oluşturuyor. Bununla birlikte dünyanın 8. büyük motorlu araç üreticisi ve aynı zamanda büyük bir otomotiv pazarına sahip olan Brezilya, otomotiv ihracatçılarımız açısından göz ardı edilmeyecek önemli bir alternatif pazar durumunda bulunuyor.

Brezilya’da toparlanma 2020 yılından sonra olacak

Motorlu araç üretiminde dünyanın 8.büyük ülkesi olan Brezilya, bu alanda Amerika kıtasındaki diğer rakipleri olan Kanada ve Arjantin’in de önünde yer alıyor. Brezilya, Amerika kıtası otomotiv üretiminde ise ABD ve Meksika’dan sonra en büyük endüstriye sahip 3’üncü ülke durumunda bulunuyor. Kişi başına düşen araç sayısı her geçen yıl artış kaydeden Brezilya’da 45 milyon adetlik araç parkı bulunuyor. Ülkedeki motorlu araç üretimi ise 2018 yılında yüzde 5 artarak 2 milyon 880 bin adet oldu. Aynı şekilde dünyanın en büyük otomotiv pazarlarından birisine sahip olan ülke, son birkaç yıldır devam eden siyasal krizlerin ekonomiye yansımasıyla ise pazarda daralma yaşadı. Yaklaşık 2 milyon 300 bin adetlik bir pazar büyüklüğüne sahip Brezilya’da motorlu araçlar pazarındaki reel toparlanma 2020 sonrasında bekleniyor.