‘Otomotive destekler genişletilmeli'

08 Nisan 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, ihracatının yüzde 75’ini AB ülkelerine yapan Türk otomotiv ihracatçısının virüs süreçten çok daha fazla etkileneceğini kaydetti. Mart ayında otomotiv ihracatının yüzde 28.5 oranında gerileyerek 2.1 milyar dolarlık ihracat yaptığını hatırlatan Çelik, “Nisan ayında daha dramatik bir düşüş olacak. İki üç aylık düşüşün etkisinin 15 milyon adet olduğunu görüyoruz. Umudumuz daha fazla düşmemesi. Virüs sonrasında kademeli olarak pazarın genişleyeceği öngörüsü var” ifadesini kullandı.

“Kısa çalışma kritik önemde"

Kısa Çalışma Ödeneği’nin önemine işaret eden Çelik, ihracatçı açısından bir miktar daha genişletilmesi gerektiğini aktardı. Çelik, “Krizin 3 aylık dönemde yüzde 100 sona ermesi çok mümkün değil. Virüs ortadan kalksa dahi virüsün etkilerini piyasalar yaşayacak. Bundan dolayı 3 aylık sürenin bir miktar daha uzatılması yönünde talepte bulunduk. En azından 5 ile 6 ay uzatılması bile yeterli olacaktır. Ayrıca asgari ücretin devlet tarafından karşılanan yüzde 60’lık kısmının da bu süreçte yüzde 80’e çıkarılması işçilere verilen desteği artıracaktır” diye konuştu.

İhracatçı stok desteği bekliyor

Çelik, “Şu anda ihracatçılar ihracat yapamadığından dolayı bir stok oluştu. İhracatın finansmanının yanı sıra ihracatçının stokunun finansmanı için de çalışma yapılabilir. Sektör kurulları olarak Eximbank’tan böyle bir talebimiz var" dedi.