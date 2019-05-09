“Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması” başladı

09 Mayıs 2019

DÜNYA (BURSA) - Türkiye’nin otomotiv sektöründe sadece üretim değil, aynı zamanda Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Merkezi olması vizyonu ile hayata geçirilen “Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması” Sabancı Üniversitesi’nde başladı. Türk otomotiv endüstrisinin ihracattaki tek temsilcisi olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından 2012 yılından bu yana Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde düzenlenen yarışmada, dereceye girenlere toplam 250 bin TL ödül, yurtdışında eğitim hakkı ve İTÜ ARI Teknokent iş birliğinde kuluçka merkezinde projelerini geliştirme hakkı tanınacak. “Otomotivde Dijital Dönüşüm” temasıyla sektörün geleceğine ışık tutması beklenen yarışma, OİB Yönetim Kurulu ev sahipliğinde girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getiriyor.

Her dört dakikada 12 araç üreten, 10’unu ihraç eden ve 148 bin dolarlık gelir elde eden otomotiv sektörünün iki gün sürecek en büyük etkinliğinin açılış konuşmasını OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik yaptı. Baran Çelik, son 13 yıldır Türkiye’nin ihracat şampiyonu olan otomotiv endüstrisinin dünyada kalite bilinci, üretim kabiliyeti, tedarik alt yapısı olarak mükemmel bir noktada ve aranan bir üretim merkezi konumunda olduğuna dikkat çekti. Çelik, yarışma ile hedeflerinin üretim merkezi konumuna, tasarım ve geliştirme yeteneklerini de eklemek olduğunu söyledi.

Otomotiv endüstrisinde 100 yılda yaşanan gelişim ve değişim, bugün 10-15 yılda yaşandığını vurgulayan Çelik “Türkiye’nin, yüksek teknoloji ve dijital dönüşüme dayanan bu değişimin bir parçası olması için araştırmacı, yenilikçi, yaratıcı ve girişimci gençlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Etkinliğimiz ile yeni nesle, yeni girişimcilere liderlik ediyor, yeni düşüncelerin hayata geçmesi, ihracata ve ülke ekonomisine kazandırılması için çaba gösteriyoruz. Yeni girişimcileri otomotiv dünyası ile tanıştırıp, onları otomotiv dünyasına dahil etme ve onları gelecek için yönlendirme fırsatına da ulaşıyoruz” dedi.

Üretimin yüzde 85’i ihraç ediliyor

Türkiye otomotiv endüstrisinin geçen yıl Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırarak 31,6 milyar dolar rakamına ulaştığını ve ülke ihracatının yaklaşık beşte birini tek başına gerçekleştirdiğini vurgulayan Çelik, “Geçen yıl adet bazında motorlu taşıtlar ihracatımız 1,3 milyon adet, motorlu taşıtlar üretimimiz ise 1,55 milyon adet olarak gerçekleşti. Ülkemizde üretilen motorlu araçların yüzde 85’i ihraç edilirken, toplam otomotiv ihracatımızın da yüzde 78’si AB ülkelerine yapılıyor. Üretim kapasitemiz 2 milyon adede ulaştı. Hem ticari araçlar hem de binek otomobillerde önemli bir ihracatçı olan ülkemiz, dünyanın 15. Avrupa’nın ise 5.büyük motorlu araç üreticisi konumunda bulunuyor. Bu durum tedarik endüstrisi üretimine ve ihracatına da olumlu yansıyor.”

Otomotiv endüstrisinde dönüşüm

Otomotiv sektöründe yaşanan gelişmeleri de paylaşan Baran Çelik, “Geleneksel araçlar yerini elektrikli, bağlantılı, yapay zekaya sahip otonom araçlara bırakıyor. Ulaşım maliyetlerini düşürecek olan robot-taksiler/robot-araçlar gibi yeni iş modelleri çıkacak. OEM’lerin, endüstri içerisindeki bu dönüşümün itici gücü olacağı açık. Tedarikçi firmalar açısından ise gelecekte ayakta kalabilmek için kaliteli, ucuz, hafif, sürdürülebilir-çevreci ürünler üretmek büyük önem taşıyor. Ortadoğu, Rusya, Latin Amerika, Kuzey Afrika gibi bizim için önemli pazarlarda bir süre daha geleneksel araçların gücü devam edecek. Ancak geleneksel üretimde bile hafifleştirme, yakıt optimizasyonu, enerji verimliliği, yenilikçi malzemeler öne çıkacak” açıklamasını yaptı.

Girişim şirketlerinin değerlemesi 106 milyon TL’ye ulaştı

OİB Yarışma Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu da bu yıl sekizincisini düzenledikleri yarışmada destekleri artırarak ödülleri iki katına çıkardıklarını söyledi. Şimdiye dek kazanan girişim projelerinin geldiği nokta hakkında da bilgi veren Burhanoğlu “OİB olarak destek verdiğimiz projeler bugüne dek 15 milyon TL yatırım alırken, şirketlerin değerlemesi 106 milyon TL’ye ve ciroları 20 milyon TL’ye ulaştı, 200 kişiye de yeni istihdam sağladı” dedi. Günümüzde artık herkesin her türlü bilgiye çok çabuk ulaştığını kaydeden Burhanoğlu, böyle bir ortamda farklılaşmak için gençlerin yenilikçi projelerine ihtiyaç duyulduğunu belirterek “2030’da elde edilecek gelirlerin yüzde 50’si bağlantılı iş modellerinden oluşacak. Bu geleceği, gençlerle yakalıyor olmamız lazım. Başarı hikayelerine sahip olacağımıza inancımız tam” diye konuştu.

2020’de nesnelerin interneti pazarı 250 milyar dolar olacak

Bosch-Türkiye ve Ortadoğu Direktörü Steven Young “Otonom Araçlara Giden Yol ve Dijitalleşme” başlıklı konuşmasında “Nesnelerin interneti pazarı 2020 yılında 250 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacak. 2025 yılında 55 milyar adet akıllı cihaz birbiriyle bağlantılı olacak ve yine 2025 yılına kadar sektörde 15 trilyon dolarlık bir yatırım olacak” dedi. Bosch’un da bu pazar için her yıl 400 milyon Euro yatırım yaptığını belirten Young, ayrıca mobilite ve bağlanabilir yönteme odaklandıklarını, kazasız, stressiz ve emisyonsuz mobilite sağlamak istediklerini söyledi.

10 yenilikçi proje birincilik için yarışacak

Yapılan çok sayıda başvuru arasında 38 projenin jürinin değerlendirmesine alındığı yarışmada, finale kalan 10 yenilikçi çalışma arasında tır dorsesi kazalarında araç sıkışmasını önleyecek enerji sönümleyici dorse tamponundan elektrikli ve otonom araçlar için blok zinciri ile geliştirilen şarj enerji paylaşım ağına kadar pek çok inovatif proje yer alıyor.

Etkinlikte ayrıca yarışmaya en çok proje gönderen üniversite ödülünü 20 proje ile Gazi Üniversitesi alırken, Ar-Ge Merkezi ödülünü de Yeşilova Holding aldı. İnovaLİG ödüllerini ise Beyçelik Gestamp ve Estaş aldı.