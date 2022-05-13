DÜNYA (BURSA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde 2012 yılından bu yana aralıksız düzenlediği Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’na başvurular başladı. Bu yılki teması “Şarj ve Batarya Teknolojileri Çözümleri” olan, kayıtların elektronik ortamda alındığı yarışmaya 26 Ağustos tarihine kadar başvuru yapılabilecek. Dünya ve sektör trendleri ile konferanslar, paneller ve yarışmaya ilişkin ödül törenini içeren Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, bu yıl 25 Ekim tarihinde Bursa Uludağ Üniversitesinde düzenlenecek. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, günümüzün küresel rekabet ortamının ileri teknoloji ve inovasyona dayalı katma değeri yüksek ürünlere sahip olmayı gerektirdiğine işaret ederek, “Hızla yaygınlaşan dijitalleşme sürecinin olmazsa olmazı mobilite/hareketlilik kavramının da etkisiyle, otomotiv endüstrisinde de yepyeni bir ekosistem söz konusu. Hareket halindeyken yapabildiğimiz şeyler değişmeye başladı, buna paralel farklı araç alternatifleri gelişiyor. Bu doğrultuda dünya otomotiv endüstrisinin gündemini de artık elektrikli, birbiri ile bağlantılı, sürücüsüz ve paylaşılan araçlar oluşturuyor. Yeni sistem, kazaların ve trafik yoğunluğunun azalması, enerji talebinin ve ulaşım maliyetlerinin düşmesi, çok modelli ulaşım ile park alanlarının ortadan kalkması gibi gelişmeleri beraberinde getiriyor. Büyük verinin de büyük önem kazandığı sistemde, 2030 yılında maliyetlerin yarısının yazılım ve elektronikten oluşacağı öngörülüyor. Türkiye otomotiv sektörü olarak biz de bu sistemde öncü rol üstlenmek zorunda olduğumuza inanıyoruz. Son 16 yılın arka arkaya ihracat şampiyonu ve pandemi öncesi son üç yıllık ihracat ortalaması 30 milyar dolar olan Türk otomotiv sektörünün, küresel arenanın zirvesinde yerini alması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Bu yıl Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması katılımcılara toplam 500 bin TL ödül dağıtılacak.