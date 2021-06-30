Otomotivin geleceği yeni tasarımlarla şekillenecek

Esra ÖZARFAT

BURSA - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) otomotiv sektöründe katma değerli ürün ve teknolojilerin geliştirilerek ihracatın artmasına katkı sunmak amacıyla düzenlediği 10. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nın (OGTY) online bilgilendirme toplantısı yapıldı. Her yıl otomotiv endüstrisinden yerli-yabancı çok sayıda profesyoneli, girişimciyi ve öğrencileri buluşturan ve bu sene 18 Ekim tarihinde online gerçekleştirilecek olan yarışmanın Serdar Kuzuloğlu moderatörlüğündeki tanıtım toplantısına OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu ve İTÜ Arı Teknokent Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Arzu Eryılmaz katıldı. Toplantıda ayrıca bugüne kadar ödül verilen Büyütech, Algea Biodiesel ve Byqee gibi start-up ve scale-up’larla soru cevap gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, dünyada yeni ekonomi modelleri bazında ciddi değişimler yaşandığına işaret ederek, “Bu değişim içinde belki de OİB olarak ismimizi de Mobilite Küresel Gelişim Birliği olarak değiştirmeliyiz. Çünkü iş otomotivin dışına çıkmış durumda. Değişim kuvvetle muhtemel otomotivin dışından gelecek. Otomotiv endüstrisi olarak çok fazla iş modelleriyle bağlantılı olmaya başladık. Geleneksel sanayicilerin iş modellerinin dışına çıkmaya başladık. Artık bilmediğimiz konularda kabiliyet geliştirmemiz gerekiyor. Yeni çözümlere ihtiyacımız var. Bizim bu adaptasyon sürecinde otomotivin geleceği tasarım yarışmasına çok ihtiyacımız var” dedi.

“Akıl yaşı genç olanları yarışmaya bekliyoruz”

Burhanoğlu, yarışma kapsamında 2012 yılından bu yana 4 bine yakın değerlendirme yaptıklarını, 193’ünün desteklendiğini, 51 projeye ödül verildiğini, 46’sının şirketleşerek 537 kişiye istihdam sağladığını, 96 milyon lira ciroya ulaşarak 61 milyon liralık yatırım aldıklarını vurguladı. Başvuruların 3 Eylül’e kadar süreceğini ifade eden Ömer Burhanoğlu, toplamda 500 bin liralık ödül dağıtılacağını, 5 finalist için patent tescili, yurt dışı eğitim bursu, İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi’nde destek verileceğini aktardı. Burhanoğlu, “Akıl yaşı genç olanları bu yarışmaya bekliyoruz” diye konuştu. TOGG’un da başka start-up’ları doğurabilecek bir start-up olduğuna işaret eden Ömer Burhanoğlu, yatırımın Türkiye’deki mobilite ekosisteminin yeni teknoloji geliştirme platformu olarak çok kıymetli olduğuna vurgu yaptı.

İTÜ Arı Teknokent Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Arzu Eryılmaz da İTÜ Arı Teknokent’in yılda 600 girişimi kabul eden, bugüne kadar 300 milyon liralık bir ciroya sahip 890’ın üzerinde girişimin şirketleşmesine vesile olan bir yapı olduğuna dikkat çekti.