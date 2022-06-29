Otomotivin start-up’ları ‘Şarj ve Batarya Teknolojileri’ için yarışacak

Esra Özarfat

BURSA – Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Türkiye'nin otomotivde Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Merkezi olması ve katma değerli ihracatın artırılması amacıyla 25 Ekim tarihinde düzenlenecek olan 11. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması (OGTY) için tanıtım toplantısı yapıldı. OİB’in Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde 2012 yılından bu yana düzenlediği OGTY, bu yıl “Şarj ve Batarya Teknolojileri” teması ile Bursa Uludağ Üniversitesinde gerçekleştirilecek. Otomotiv endüstrisinden yerli-yabancı çok sayıda profesyoneli, girişimciyi ve öğrenciyi buluşturan ve geleceğin otomotiv trendleri ile mobilite teknolojilerini belirleyecek yarışmanın tanıtım toplantısına, OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu ve İTÜ Arı Teknokent Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Arzu Eryılmaz katıldı. Toplantıda ayrıca daha önce ödül alan Steer By Wire (Autonom), Büyütech ve Sensemore gibi start-up’larla soru cevap gerçekleştirildi. Başvuruların 26 Ağustos tarihine kadar süreceği OGTY’ye 18 yaşını dolduran proje sahipleri katılabiliyor.

Girişimler 200 milyon dolar değerleme aldı

Toplantıda konuşan OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, bu yıl ‘Şarj ve batarya teknolojileri’ temasıyla düzenlenecek yarışmanın başvurularının 26 Ağustos’a kadar süreceğini söyledi. OİB olarak otomotiv endüstrisindeki büyük değişimi ve getirdiği fırsatları yakalamayı ve bu sayede ihracat imkanları yaratarak mobilite dönüşümünde Türkiye’nin yerini sağlamlaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Burhanoğlu, “Artık otomotiv firmaları kendilerine ulaşım çözümleri getiren, yeni kullanıcı deneyimleri yaratan, sıfır karbon çıktısı hedefleyen, her yerde bağlanan, data yaratan ve işleyen teknoloji şirketleri olarak kendilerini tanımlamaya başladılar. Koca Ar-Ge merkezlerimizin dışında çevik ve yeni fikirler bizler için çok kıymetli” dedi.

Bugüne kadar 11 proje sahibinin Ticaret Bakanlığı desteğiyle yurt dışına eğitime gönderildiğini, 2 milyon lira üzerinde nakit ödül verildiğini aktaran Ömer Burhanoğlu, işi sürdürülebilir ve kurumsal hale getirmek için 7 yıldır İTÜ Arı Teknokent ile işbirliği yaptıklarını hatırlattı. 7 yılda 255 girişimcinin programdan geçtiğini, yüzde 50’sinin şirketleştiğini, 800 kişiye istihdam sağlandığını anlatan Burhanoğlu, 21 milyon doların üzerinde yatırım alındığını, 26 milyon Euro civarında ciro yapan bu girişimlerin 200 milyon dolar seviyesinde değerleme aldığını bildirdi. Burhanoğlu, “Mobility dünyasında yatırım alan her iki Türk girişimciden biri bizim bu programdan çıkıyor” diye konuştu.

Teknokent’in girişimlerine 4.7 milyar lira yatırım

İTÜ Arı Teknokent Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Arzu Eryılmaz da, her yıl 10 bin girişimcinin başvuruda bulunduğunu belirterek, son 10 yılda 3 bin 494 girişimin desteklendiğini, bin 57 start-up’ın çıktığını, girişimlere İTÜ TEKNOKENT tarafından 60 milyon lira kaynak sağlandığını söyledi. Eryılmaz, bugüne kadar 200 girişimin 797 milyon lira yatırım aldığını, toplam değerlemenin 4 milyar 700 milyon liraya ulaştığını, cironun ise 368 milyon lira olduğunu, 5 bin 130’dan fazla kişinin istihdam edildiğini ifade etti. Arzu Eryılmaz, OİB’in desteklerini çok kıymetli bulduklarını vurgulayarak, gerek fikri olan gerekse yatırımcı olmak isteyenlere kapılarının açık olduğunu dile getirdi.