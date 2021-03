Otoparklara daire büyüklüğü kriteri

Leyla İLHAN

Apartmanlarda ve site yerleşimlerinde her daire için en az bir adet otopark inşa zorunluluğu değiştiriliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre, otopark zorunluluğunda daire büyüklükleri esas alınacak. Cumhurbaşkanlığı’na gönderilen taslakta, 80 metrekareden küçük her 3 daire için en az 1 otopark, 80-120 metrekare arasındaki her 2 daire için en az 1 otopark, 120 ile 180 metrekare arasındaki her daire için en az 1 otopark ve 180 metrekare üzeri her daire için 2 adet otopark yeri ayrılması öngörülüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak Resmi Gazete’de yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilen yönetmelikte, her daire için en az 1 adet otopark zorunluluğu değiştirilerek, daire büyüklüklerine göre otopark zorunluluğu uygulaması getirildi. 31 Mart’ta uygulamaya girmesi beklenen taslağa göre 80 metrekareden küçük her 3 daire için en az 1 otopark, 80 ile 120 metrekare arasındaki her 2 daire için en az 1 otopark, 120 ile 180 metrekare arasındaki her daire için en az 1 otopark ve 180 metrekare üzeri her daire için 2 adet otopark yeri ayrılması hükmü getirilecek.

İşyerlerinde 40 m2’den başlıyor

Dükkân, mağaza ve banka gibi fonksiyonlarda her 30 metrekare için 1 adet olan otopark zorunluluğu, her 40 metrekare için 1 adet olarak, büro binalarında her 40 metrekare için 1 adet olan otopark zorunluluğu, her 50 metrekare için 1 adet olacak şekilde revize edilecek. 120 metrekareden küçük olup 3 kat ve üzeri yapı bulunan parsellerde talep halinde otoparkın bedel karşılığı bölge otoparkından temin edilebilme imkânı da getiriliyor.

Başka alanda da yapılabilecek

Hazırlanan yeni taslağa göre 250 metrekareden küçük parsellerde otopark ihtiyacının yarısının parselde karşılanması kaydı ile zorunlu otopark adedi yüzde 50 azaltılıyor. Komşu parsellerin anlaşması ve maliklerin muvafakati halinde bitişik olan bahçelerin, aradaki duvar kaldırılmak suretiyle ortak otopark olarak kullanılabilmesi imkânı getiriliyor. Bu sayede birden çok parselin anlaşması ile ada içi otoparkların önü açılıyor.

Otopark bedelinde yetki ilçe belediyesine...

Büyükşehir Belediyelerinin bugüne kadar otopark bedeli almalarına rağmen bölge otoparkları inşa etmemeleri nedeniyle 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda yapılan değişiklik Otopark Yönetmeliğinde detaylandırılarak bundan böyle Bölge Otoparkı bedelini toplama ve bu otoparkları yapma görevi ilçe belediyelerine veriliyor. İlçe belediyelerine bedel alınan otoparkları en geç 3 yıl içinde yapma zorunluluğu getiriliyor.