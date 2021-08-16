ÖTV değişikliği sıfır ve ikinci el araba fiyatlarını nasıl etkileyecek?

Otomobil ÖTV matrahı düzenlemesi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Otomobil ÖTV indirimi gelişmesinin ardından, bir otomobil satın almak isteyenler ikinci el araba ve sıfır araba fiyatları araştırmasına başladı. ÖTV indirimi ile otomobil fiyatlarında düşüş beklentisi oluşurken, sıfır otomobillerde hangi modellerin bu kapsamda olacağı merak ediliyor.

ÖTV değişikliği kararı ile elektrikli otomobillerin ÖTV diliminde değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle birlikte otor gücü 50 kW'ı geçip silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyen elektrikli araçlarda yüzde 45'lik ÖTV diliminin üst sınırı 114 bin lira olarak belirlendi. 114 bin lira ile 170 bin lira arasında değere sahip olan araçlar için ise yüzde 50 ÖTV uygulanması kararlaştırıldı. Bu karar ile birlikte sıfır otomobil fiyatlarında önemli oranda bir düşüş olması bekleniyor.

ÖTV değişikliği sonrasında sıfır otomobil fiyatlarında bazı markaların ürettiği modellere yönelik indirim beklentisi oluştu. Renault, Dacia,Volkswagen, Kia, Hyundai, Honda, Toyota gibi markaların çok tutulan modellerinde önemli düşüş olması bekleniyor.Bu düşüşün elektrikli ve hybrid modellerde 50 bin civarında olması bekleniyor. Bu değişikliğin gerçekleşmesi halinde ise ikinci el araba fiyatlarında da düşüş yaşanabileceği düşünülüyor.