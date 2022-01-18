ÖTV değişimi sonrası araba fiyatları düşecek mi?

Sıfır km otomobil almak isteyenler ÖTV'deki değişikliğin ardından gözünü araba fiyatlarına dikti. Pandemi süreciyle birlikte artan talep sonrasında hızla yükselen otomobil fiyatları yüksek ÖTV ve çip krizinin de etkisiyle iyice yükselirken, sektörde satışlar azaldı. Şimdi ise uzun süredir gündemde olan ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken otomobil sahibi olmak isteyenler, araba fiyatları düşer mi, sorusuna yanıt aramaya başladı.

ÖTV düzenlemesi ile ne değişti?

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile tartışma konusu olan yüzde 50 ve yüzde 80 arasına yüzde 60 ve 70 ara baremler eklendi. ÖTV Matrahı, 120.000 TL’yi aşmayanlar için %45 120-150.000 TL arası için %50, 150-175.000 TL arası için %60, 175-200.000 arası için %70 diğerleri için ide %80 oldu. Ayrıca bazı hibrit araçların da ÖTV matrahı artırıldı. Matrah artışı sonrası bazı modellerde yüzde 3 ila yüzde 16 arasında fiyat değişimi olacağı belirtiliyor.

Araba fiyatları düşer mi? Düzenleme nasıl etkiler?

DÜNYA’ya konuşan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Hayri Erce, matrah düzenlemesinin olumlu ve olumsuz tarafları olduğunu, satışlara ise sınırlı etki yapacağını belirterek, “Bu matrah güncellemesinin ocak ayında yapılması, ekonomik öngörülebilirliğin yanı sıra sektörel öngörülebilirliği sağlamak açısından pozitif. Bunu ocakta yaptığınızda sektörler önünü daha rahat görüyor. Diğer yandan yüzde 50 ila yüzde 80 ÖTV baremi arasına iki ara barem konulması da olumlu bir gelişme. Çünkü ÖTV baremi yüzde 50’den yüzde 80’e sıçradığı zaman fiyat aralarında araç olmuyordu. Belli fiyatlarda otomobil bulabiliyorduk. Onun dışında bulamıyorduk. Son dönemde bazı tüketiciler yüzde 50 ÖTV diliminde aracı alıp yüzde 80’e çıkınca satarım düşüncesindeydi. Bunun da önüne geçecek” dedi.