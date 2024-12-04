ÖTV indirimi yasası çıktı mı? Hurda teşvik yasası kimleri kapsıyor? (2024 vergisiz araç son durum)

Türkiye'de motorlu taşıtlardan motor hacmine göre değişmekle birlikte yüksek oranda ÖTV ve KDV alınıyor. Yüksek vergiler kimi zaman aracın kendi fiyatından bile yüksek olabiliyor. Vatandaşlar araç satın alırken bir araç bedeli kadar vergi ödemek zorunda kalabiliyor. Ancak MHP'nin hurda araçlarla ilgili bir teklifi, vergisiz otomobil satın almak isteyenler için umut oldu.

Hurda teşvik teklifi nedir? ÖTV ve KDV'siz araç mı satılacak?

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir kasım ayında ÖTV'si sıfır araç alımına olanak sağlayacak yeni bir teklif sundu. Teklifle 25 yaş ve üstü araçlarını geri dönüşüme verenler, Türkiye'de üretilen araçları Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve KDV ödemeden alabilecek.

ÖTV'si sıfır araç teklifi Meclis'ten geçti mi?

Hurda araçlarını verenlere vergisiz sıfır araç alımı imkanı sağlayan yasa tasarısı şu an yalnızca taslak halde. Tasarı henüz Meclis'ten geçmezken, Meclis'te görüşülmeye de başlanmadı.

ÖTV ve KDV'siz alınabilecek araçlar hangileri? (Türkiye'de üretilen araçlar)

Eğer tasarı yasalaşırsa Türkiye'de üretilen araçlar bu kapsamda değerlendirilecek. Türkiye'de üretilen araçlar şöyle:

*Fiat Egea

*Fiat Fiorino

* Ford Transit

* Hyundai i10

* Hyundai i20

* Hyundai Bayon

* Renault Clio

* Renault Megane Sedan

* Renault Duster

* Togg T10X

* Toyota C-HR

* Toyota Corolla