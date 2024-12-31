ÖTV muafiyetli araç alımına 5+5 formülü

Ali YILDIRIM

Fakat Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de daha net bir şekilde paylaşıldı. Yeni yapılan düzenleme kapsamında ÖTV’den muaf olarak satın alınabilecek araçlarda artık en az yüzde 40 yerlilik oranı şart aranacak.

Bu kararla birlikte 2025 yılında yerli araç satışlarının nabzının bir hayli yükselmesi bekleniyor. Aynı zamanda daha önce 5 yıl satamama kararı da 10 yıla çıkarıldı. Resmi Gazete’de yıl ile ilgili net bir açıklama bulunmuyor, ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan aldığımız bilgiler doğrultusunda satışın 5’inci yılda yapılacağı aktarıldı. Böylece yeni kararla birlikte ÖTV muaf bir araç alan kişi aracını cezasız şekilde 5’inci yılda satabilecek. Ancak yeni bir araç alımı için 10 yılı tamamlaması gerekecek.

Karar eski ve yeni bütün alımları kapsıyor

Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda ÖTV muaf satışların eski ve yeni ayırmaksızın herkesi kapsadığı belirtildi. Buna göre, 2025 Ocak ayında bile 5 yılı dolduran bir kişi yeni bir araç almak için artık 5 yıl daha bekleyecek. 1 Ocak 2024’te ÖTV muafiyetli bir otomobil satın alan biri bu aracı 1 Ocak 2029’da hiçbir ceza ödemeden satabilecek. Ancak ÖTV muafiyetli yeni bir otomobil alabilmek için 1 Ocak 2034 tarihini beklemesi gerekecek.

Alınabilecek 10 model var

Yeni kararda yerlilik oranı da önemli bir detay oldu. Yüzde 40 yerlilik şartını şu anda 10 model karşılıyor. Bunların başında ise Togg T10X geliyor. Türkiye’nin en genç markalarından biri olan T10X 20 ayda yüzde 72,1’lik yerlilik oranına ulaştı. Fiat Egea Sedan ve Egea Cross, Renault Clio ve Megane sedan, Toyota Corolla ve C-HR, Hyundai i10, i20 ve Bayon bu şartları karşılayan modellerden. Seneye bu listeye Togg T10F de eklenecek. Aynı zamanda ilerleyen yıllarda belki Çinli markalar da yerli üretimle listeye dahil olabilir.

Üst limit 2.2 milyon liraya çıkacak

Yeniden değerleme oranıyla birlikte engelli araç alımında da muafiyet fiyatları değişti. 2024 yılında maksimum fiyat vergiler dahil 1 milyon 591 bin 255 TL olarak uygulanıyordu. 2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak gerçekleşti. Böylece üst limit 1 Ocak 2025’te 2 milyon 247 bin 114 liraya kadar çıktı.