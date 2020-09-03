ÖTV zammı gelen araçlar hangileri?

03 Eylül 2020

ÖTV zammı değişikliğini içeren karar, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 29 Ağustos 2020 tarihli ve 2912 sayılı T.C. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hem vatandaşlar hem de otomotiv sektörü temsilcileri matrah dilimlerinde güncelleme beklerken gelen ÖTV zammı sonrası otomobil fiyatları bir kez daha değişti. Firmalar ÖTV zammı sonrası araç listelerini güncellerken, ÖTV zammı gelen araçlar belli oldu.

Bu karara göre, yüzde 45 ve 50 olan alt dilimlerde matrah 15 bin TL arttırılırken, yüzde 60 dilimi ise yüzde 80'e yükseldi. Orta ve üst grup ÖTV dilimlerine fahiş zam yapıldı.

ÖTV zammı oranları

1600 cm3 silindir hacmine kadar, matrahı 85.000 TL’ye kadar olan araçlarda yüzde 45 ÖTV, 1600 cm3 arası silindir hacmine kadar, matrahı 85.000 TL-130.000 TL arası araçlarda yüzde 50 ÖTV, 1600 cm3 arası silindir hacmine kadar, matrahı 130.000 TL üzeri olan araçlarda yüzde 80 ÖTV uygulanacak.

1600-2000 cm3 arası silindir hacmi olan ve matrahı 170.000 TL’ye kadar olan araçlarda %130 ÖTV, 1600-2000 cm3 arası silindir hacmi olan ve matrahı 170.000 TL üzeri olan araçlarda %150 ÖTV, 2000 cm3 üstü silindir hacmi olan ve matrah sınırı olmayan araçlarda %220 ÖTV alınacak.

ÖTV zammı gelen araçlar listesi

ÖTV zammı öncesinde 215.900 liradan satılan Fiat 500X Sport, zam sonrasında 283.200 lira oldu.

Toyota Corolla Hybrid de ÖTV zammı ile fiyatı artan araçlardan oldu. 224.600 liradan satılan Toyota Corolla Hybrid, zam sonrasında 258.290 liradan satılıyor. Yine Toyota markasının C-HR Hybrid 1.8 modelinin fiyatı 276.000 liradan 310.200 liraya yükseldi.

Peugot 2008'in ÖTV zammı öncesinde 245.500 lira olan fiyatı 276.800 liraya yükseldi.

ÖTV zammı sonrasında Hyundai Kona 1.6 T-GDI'nin fiyatı 261.200 liradan 293.662 liraya yükseldi. Tucson 1.6 T-GDI modelinin fiyatı ise 267.950 liradan 301.256 liraya yükseldi.

Volkswagen grubunun Passat 2.0 Otomatik modelinin fiyatı da önemli oranda 506.800 liradan satılan model, ÖTV zammı sonrasında 605.250 liradan satılıyor.

Nissan Quashqai 1.3 modelinin fiyatı 268.200 liradan 301.720 liraya çıktı.

BMW 530i'nin ÖTV zammı sonrası fiyatı 999.100 liradan, 1.095.158 liraya yükseldi.

ÖTV zammı sonrasında sıfır araç fiyatları