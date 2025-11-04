ÖTV’siz araçta limit en az 366 bin lira artacak
Yeniden değerleme 2026 yılında son veriye göre, yüzde 25,49 olarak hesaplandı. Fakat Hazine Bakanı Şimşek, enflasyon hedeflerini dikkate alarak bu oranı belirleyeceklerini söyledi. OVP’ye göre hedef enflasyon yüzde 16 seviyesinde. Mevcut veri üzerinden ÖTV muaf araç limiti 584 bin lira artarak 2 milyon 874 bin liraya, hedef enflasyonda ise limit 2 milyon 656 bin lira olacak.
Yeni yılla birlikte özel tüketim vergisinden (ÖTV) muaf satış limitinde yeni bir dönem başlıyor. En son 2025 yılında yapılan yeniden değerleme sonrasında ÖTV’de muaf satışlarda limit 2 milyon 290 bin liraya çıkarken, 2026’da bu oran yüzde 25,49 olarak gerçekleşecek. Böylece yeni limit yaklaşık 584 bin lira artarak 2 milyon 874 bin liraya çıkacak. Fakat, DÜNYA Gazetesi’nin gerçekleştirdiği Finans Zirvesi’nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe imkanları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemde olduğunu söyleyerek, hedef enflasyon üzerinden değerleme mesajı verdi. Eğer yeniden değerleme hedef enflasyon üzerinden gerçekleşirse, bu limit yüzde 16 artışla 2 milyon 656 bin lira olacak. Bu şartlarda artış 366 bin lira olarak gerçekleşecek. Bu limitle birlikte özellikle yılın ilk 3 ayında yerli satışları hız kazanacak.
200 bine yakın ÖTV muaf satışı
2025 yılında ÖTV muaf satışlar tarafında önemli değişikliklere gidildi. Önceden ÖTV muafiyetiyle alınan araçlar 5 yıl boyunca satılamıyordu. Veya devredilemiyordu. Yeni kararla birlikte bu 10 yıl olarak değiştirildi. Aynı zamanda ÖTV muafiyeti için aranan şartlarda yüzde 40 yerlilik şartı getirildi. Böylece ithal satışların ÖTV muaf tarafında önü büyük oranda kesildi. Bu cari açığa da sınırlı da olsa olumlu yansıdı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) açıklamasına göre, geçen yılın ilk 10 ayında 166 bin ÖTV muaf araç satışı gerçekleşmişti. 12 ayda da bu adetin 200 bin seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. 2025 için ise seviye paralel bir şekilde olduğu tahminler arasında.
Yerli modellerde yeni avantajlı seçenekler
Yeni limitlerle birlikte ÖTV muaf satışlar sadece yerliliği kapsıyor. Böylece Togg T10X ve T10F ilk tercih edilebilinecek modeller arasında. Fakat burada ÖTV oranı yüzde 25 olduğu için çok avantajlı olmuyor. Fiat Egea Seda ve Cross seçenekleri de bu limitler dahilinde burada ÖTV yüzde 75 seviyesinden başlıyor. Toyota Corolla ve C-HR da bu alanda ulaşılabilir ve hatta 2025’te ÖTV muaf tarafında oldukça fazla tercih edilen modeller arasında. Hyundai Bayon ve i20 de bu kapsamda satılırken, Renault Megane ve Clio da sisteme dahil olan modellerden. Daha önce Renault Duster sadece eco-g motor seçeneğiyle bu seriye dahil oluyordu. Yetkililerin aktardığına göre şimdi 1.3 Tce otomatik Duster da var. Şimdi yeni versiyonların da üretimi başlayınca birçok donanım seçeneği Duster’ın muaf tarafta çeşitliliği arttırabilir.
“Yeniden değerlemede hedef dikkate alınacak”
Sosyal medyadan açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun sınırlı da olsa gerilediğini söyledi. Şimşek, “Enflasyon, 2024’te yüzde 44’e ve 2025 yılı Ekim ayında yüzde 32,9’a indi. Dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmalar yaşanabiliyor. Son dönemde bir yavaşlama gözlense de genel tablo değişmedi. Destekleyici küresel ve yurt içi koşullar sayesinde dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Bütçe imkânları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemimizde. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı kararlılıkla uyguluyor, enflasyon üzerindeki arz yönlü baskıları azaltacak yapısal adımları atıyoruz” dedi.