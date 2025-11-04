ÖTV’siz araçta limit en az 366 bin lira artacak

Yeni yılla birlikte özel tüketim vergisin­den (ÖTV) muaf sa­tış limitinde yeni bir dönem başlıyor. En son 2025 yılın­da yapılan yeniden değerle­me sonrasında ÖTV’de muaf satışlarda limit 2 milyon 290 bin liraya çıkarken, 2026’da bu oran yüzde 25,49 olarak gerçekleşecek. Böylece ye­ni limit yaklaşık 584 bin lira artarak 2 milyon 874 bin li­raya çıkacak. Fakat, DÜNYA Gazetesi’nin gerçekleştirdi­ği Finans Zirvesi’nde konu­şan Hazine ve Maliye Baka­nı Mehmet Şimşek, bütçe im­kanları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlarda­ki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak ye­niden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemde olduğunu söyleyerek, hedef enflasyon üzerinden değerleme mesajı verdi. Eğer yeniden değerle­me hedef enflasyon üzerin­den gerçekleşirse, bu limit yüzde 16 artışla 2 milyon 656 bin lira olacak. Bu şartlarda artış 366 bin lira olarak ger­çekleşecek. Bu limitle birlik­te özellikle yılın ilk 3 ayında yerli satışları hız kazanacak.

200 bine yakın ÖTV muaf satışı

2025 yılında ÖTV muaf sa­tışlar tarafında önemli deği­şikliklere gidildi. Önceden ÖTV muafiyetiyle alınan araçlar 5 yıl boyunca satıla­mıyordu. Veya devredilemi­yordu. Yeni kararla birlikte bu 10 yıl olarak değiştirildi. Aynı zamanda ÖTV muafiye­ti için aranan şartlarda yüz­de 40 yerlilik şartı getirildi. Böylece ithal satışların ÖTV muaf tarafında önü büyük oranda kesildi. Bu cari açığa da sınırlı da olsa olumlu yan­sıdı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) açıklamasına göre, ge­çen yılın ilk 10 ayında 166 bin ÖTV muaf araç satışı gerçek­leşmişti. 12 ayda da bu adetin 200 bin seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. 2025 için ise seviye paralel bir şekilde ol­duğu tahminler arasında.

Yerli modellerde yeni avantajlı seçenekler

Yeni limitlerle birlik­te ÖTV muaf satışlar sade­ce yerliliği kapsıyor. Böylece Togg T10X ve T10F ilk ter­cih edilebilinecek modeller arasında. Fakat burada ÖTV oranı yüzde 25 olduğu için çok avantajlı olmuyor. Fiat Egea Seda ve Cross seçenek­leri de bu limitler dahilinde burada ÖTV yüzde 75 seviye­sinden başlıyor. Toyota Co­rolla ve C-HR da bu alanda ulaşılabilir ve hatta 2025’te ÖTV muaf tarafında oldukça fazla tercih edilen modeller arasında. Hyundai Bayon ve i20 de bu kapsamda satılır­ken, Renault Megane ve Clio da sisteme dahil olan model­lerden. Daha önce Renault Duster sadece eco-g motor seçeneğiyle bu seriye dahil oluyordu. Yetkililerin aktar­dığına göre şimdi 1.3 Tce oto­matik Duster da var. Şimdi yeni versiyonların da üreti­mi başlayınca birçok dona­nım seçeneği Duster’ın muaf tarafta çeşitliliği arttırabilir.

“Yeniden değerlemede hedef dikkate alınacak”

Sosyal medyadan açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun sınırlı da olsa gerilediğini söyledi. Şimşek, “Enflasyon, 2024’te yüzde 44’e ve 2025 yılı Ekim ayında yüzde 32,9’a indi. Dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmalar yaşanabiliyor. Son dönemde bir yavaşlama gözlense de genel tablo değişmedi. Destekleyici küresel ve yurt içi koşullar sayesinde dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Bütçe imkânları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemimizde. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı kararlılıkla uyguluyor, enflasyon üzerindeki arz yönlü baskıları azaltacak yapısal adımları atıyoruz” dedi.