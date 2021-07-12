ÖTV'siz otomobil kimler alabilir? ÖTV'siz otomobil fiyatları araştırılıyor

Otomobil fiyatları ÖTV nedeniyle artarken, ÖTV'siz otomobil konusu merak ediliyor. Bir otomobil sahibi olmak isteyen ve bu konunun detaylarını araştıran engelliler, ÖTV'siz otomobil alabiliyor. Bu noktada ÖTV'siz otomobil fiyatları merak edilirken, fiyatların yükselmesinde ciddi bir rol oynayan ÖTV olmadan otomobil fiyatları da makul hale geliyor.

Yüzde 90 engelli raporu olan vatandaşlar, ÖTV'siz otomobil alımı yapabiliyor. Hastane raporu ile otomobil bayisine giden vatandaşlar ÖTV indirimiyle otomobil satın alabiliyor. Bu noktada fiyat makul olurken, otomobil satış süreci vergilendirmeyi etkiliyor. Engelli raporu ile alınan ÖTV'siz otomobiller 5 yıl kullanılır ve ardından satılırsa ek bir vergi ödenmiyor ancak 5 yıl geçmeden satışının yapılması halinde ise aracın ÖTV'sinin ödenmesi gerekiyor.

ÖTV'siz otomobil fiyatlarının makul olması nedeniyle konu merak edilirken, engelli bireylerin yakınları da bu uygulamadan faydalanabiliyor. Bu noktada engelli vatandaşların birinci dereceden yakını olan kişiler ÖTV'siz otomobil alabiliyor.

ÖTV'nin yanı sıra engelliler için otomobillerde MTV de ödenmiyor. Bunun için ise vergi dairesine giderek otomobilin engelli aracı olduğunun bildirilmesi gerekiyor.

ÖTV ne kadar?

30 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete ile ÖTV oranlarında değişiklik gerçekleşmiştir. Yapılan güncelleme ile 2021 yılında geçerli olacak ÖTV oranları şu şekildedir: