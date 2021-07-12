ÖTV'siz otomobil kimler alabilir? ÖTV'siz otomobil fiyatları araştırılıyor
ÖTV'siz otomobil konusu merak ediliyor. Otomobil satın almak isteyen engelliler, ÖTV'siz otomobil alımı yapabiliyor. Engellilerin otomobil alımında ÖTV indirimi uygulanırken, ÖTV'siz otomobil fiyatları, piyasa fiyatlarından yüzde 80 daha ucuz oluyor.
Otomobil fiyatları ÖTV nedeniyle artarken, ÖTV'siz otomobil konusu merak ediliyor. Bir otomobil sahibi olmak isteyen ve bu konunun detaylarını araştıran engelliler, ÖTV'siz otomobil alabiliyor. Bu noktada ÖTV'siz otomobil fiyatları merak edilirken, fiyatların yükselmesinde ciddi bir rol oynayan ÖTV olmadan otomobil fiyatları da makul hale geliyor.
Yüzde 90 engelli raporu olan vatandaşlar, ÖTV'siz otomobil alımı yapabiliyor. Hastane raporu ile otomobil bayisine giden vatandaşlar ÖTV indirimiyle otomobil satın alabiliyor. Bu noktada fiyat makul olurken, otomobil satış süreci vergilendirmeyi etkiliyor. Engelli raporu ile alınan ÖTV'siz otomobiller 5 yıl kullanılır ve ardından satılırsa ek bir vergi ödenmiyor ancak 5 yıl geçmeden satışının yapılması halinde ise aracın ÖTV'sinin ödenmesi gerekiyor.
ÖTV'siz otomobil fiyatlarının makul olması nedeniyle konu merak edilirken, engelli bireylerin yakınları da bu uygulamadan faydalanabiliyor. Bu noktada engelli vatandaşların birinci dereceden yakını olan kişiler ÖTV'siz otomobil alabiliyor.
ÖTV'nin yanı sıra engelliler için otomobillerde MTV de ödenmiyor. Bunun için ise vergi dairesine giderek otomobilin engelli aracı olduğunun bildirilmesi gerekiyor.
ÖTV ne kadar?
30 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete ile ÖTV oranlarında değişiklik gerçekleşmiştir. Yapılan güncelleme ile 2021 yılında geçerli olacak ÖTV oranları şu şekildedir:
- Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyen, matrahı 85 bin TL’ye kadar olan araçların ÖTV oranı %45
- Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyen, matrahı 85 bin TL ile 130 bin TL arası araçların ÖTV oranı %50
- Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyen, matrahı 130 bin TL üzeri araçların ÖTV oranı %80
- Motor silindir hacmi 1600 cm³ ile 2000 cm³ arası, matrahı 170 bin TL’ye kadar araçların ÖTV oranı %130
- Motor silindir hacmi 1600 cm³ ile 2000 cm³ arası, matrahı 170 bin TL üzeri araçların ÖTV oranı %150
- 2000 cm³ üzeri motor silindir hacmi olan matrahında sınır olmayan araçların ÖTV oranı %220