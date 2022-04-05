Oyak, Bursa’da Mitsubishi Colt üretecek
Oyak Renault, Bursa’daki fabrikasında Karsan’a devrettiği Megane Sedan’dan doğan boşluğu, Mitsubishi ile dolduracak. Japon Mitsubishi, Avrupa’da yaptığı resmi basın açıklamasıyla, Oyak Renault Bursa fabrikalarında Clio temelli Mitsubishi Colt üretileceğini duyurdu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa pazarı için üretilecek yeni otomobil 2023 yılında piyasaya çıkacak. Karsan, Oyak Renault ile Renault Megane Sedan üretimi için 2021’de anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Türkiye’de Megane Sedan üretimden sadece Karsan fabrikası sorumlu olacak. Karsan, eeylül ayında Bursa'da Megane Sedan üretimine başlayacaklarını açıkladı. 5 yıllık bir proje. Yıllık 55 bin adet üretim hedefi var.
Bu konularda ilginizi çekebilir