Oyak, Bursa’da Mitsubishi Colt üretecek

Avrupa pazarı için üretilecek yeni otomobil 2023 yılında piyasaya çıkacak. Karsan, Oyak Renault ile Renault Megane Sedan üretimi için 2021’de anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Türkiye’de Megane Sedan üretimden sadece Karsan fabrikası sorumlu olacak. Karsan, eeylül ayında Bursa'da Megane Sedan üretimine başlayacaklarını açıkladı. 5 yıllık bir proje. Yıllık 55 bin adet üretim hedefi var.