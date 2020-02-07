Oyak Renault 2020’de hibrit motor seri üretimine başlayacak

07 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Türkiye’nin en büyük entegre otomobil fabrikası Oyak Renault, Yeni Clio modelinin seri imalatına başladığı 2019 yılını, 342 bin 777 adet otomobil, 512 bin 584 adet motor üretimi ile tamamlayarak sektördeki liderliğini korudu. Oyak Renault ayrıca geçtiğimiz yıl 227 bin 231 vites kutusu ve 702 bin 960 adet şasi üretti. Öte yandan Oyak Renault fabrikalarının içinde yer alan ve Renault Grubu’nun tüm dünyadaki tesislerine parça ve yedek parça ikmali gerçekleştiren İttifak Uluslararası Lojistik Merkezi’nden yapılan taşıma hacmi de geçen yıl 821 bin 769 metreküpe ulaştı.

Antoine Aoun:“2020’de hibrit motor seri üretimine başlayacağız”

Oyak Renault’nun 2019 yılına ait üretim ve ihracatına ilişkin değerlendirmede bulunan Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, şöyle konuştu: “Kuruluşumuzun 50’nci yılını kutladığımız 2019 yılında da göstermiş olduğumuz performans sayesinde otomobil ile motor üretimlerinde ve ihracatta önemli başarılara imza attık. Renault Grubu’nun bir parçası olarak Oyak Renault Türkiye’ye değer katmaya devam etti. 2019’da Yeni Clio’nun seri üretimine tüm Renault fabrikaları arasında ilk olarak fabrikamızda başladık. Otomotiv pazarında yaşanan zorluklara rağmen, üretimimize planladığımız gibi hiç ara vermeden devam ettik. 50 yıllık bilgi birikimimiz ve tecrübemizle, ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Bu yıl devreye girecek yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon tesisimizle, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek hibrit motorun seri üretimine başlayacağız.”

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları

Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, yıllık 378 bin otomobil ve 920 bin motor üretim hacmi ile Renault’nun en yüksek kapasitesine sahip tesislerinden biri. Oyak Renault, Clio V, Clio IV, Clio Sport Tourer ve Yeni Megane Sedan modellerini, ayrıca bu modellerde kullanılan motor ve mekanik aksamı üretip ihraç ediyor. Bursa’da 582 bin 483 metrekare üzerinde kurulu üretim tesislerinde, Karoseri-Montaj ve Mekanik-Şasi Fabrikaları, Ar-Ge merkezi ve Uluslararası Lojistik Merkezi bulunuyor. 1969 yılında Bursa’da kurulan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, 2019 yılı sonu itibariyle 7 binin üzerinde kişiye istihdam sağlıyor. Kalite Güvence Sistemi’ni 1996 yılında ISO 9001 belgesiyle onaylatan ilk Türk otomobil üreticisi olan Oyak Renault, Eylül 1999’da “sıfır hata” ile ISO 14001 belgesini aldı.