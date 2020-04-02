Oyak Renault da tıbbı ekipman üretimine başladı

02 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Ford Otosan ve Tofaş’ın ardından Oyak Renault da sağlık çalışanları için koruyucu ekipman üretimine başladı.

Oyak Renault, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında, salgın ile mücadele eden sağlık personelinin virüsten korunması amacıyla hastanelerde kullanılan mobil test ve numune alma kabini, entübasyon kuvözü ve ateş ölçüm ünitesi gibi tıbbi ekipmanları üretiyor.

Oyak Renault’dan yapılan açıklamada üretimi gerçekleştirilen tıbbı ekipmanların ilk partisinin, Bursa Şehir Hastanesi ile Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi’ne teslim edildiği kaydedildi. Oyak Renault, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak sağlık sektörüne yönelik destek çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.