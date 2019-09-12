Oyak Renault’ya Mükemmellik Ödülü

12 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Oyak Renault; 50’nci yılını kutlarken kariyer, performans ve gelişim yönetimi gibi insan kaynakları yönetiminde gerçekleştirdiği iyileştirmeler sonucunda, bu alanda dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan Brandon Hall Mükemmeliyet Ödülü’ne layık görüldü.

Kariyer, performans ve gelişim yönetimindeki köklü sistemleri, çalışanları için yurt içi ve yurt dışında yarattığı kariyer fırsatları ve organizasyonel mükemmeliyet anlayışıyla Brandon Hall yetenek yönetimi kategorisinde bronz ödülün sahibi olan Oyak Renault, yetenek yönetimindeki başarısını uluslararası arenada da taçlandırmış oldu.

Ödül hakkında konuşan Oyak Renault İnsan Kaynakları Direktörü Tolga Görgülü, “7 binden fazla çalışanın istihdam edildiği Oyak Renault’da insan kaynakları uygulamalarımızın uluslararası arenada dünyanın en prestijli ödüllerinden birine layık görülmesinden büyük gurur duyduk. Özveriyle yürüttüğümüz çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürerek bu alanda yenilikçi uygulamalarımızla adımızdan söz ettirmeye devam edeceğiz” dedi.

Dünyanın en prestijli danışmanlık şirketlerinden biri olan Brandon Hall tarafından 1994 yılından beri verilen “Mükemmeliyet Ödülleri”ne en iyi yetenek yönetimi uygulamaları ile ödüle aday olan şirketler, en iyi uzmanlardan oluşan uluslararası bir jüri tarafından değerlendiriliyor. Ödüller, Şubat 2020'de Florida'da düzenlenecek Uluslararası İnsan Yönetiminde Mükemmellik Konferansı'nda sahiplerini bulacak.