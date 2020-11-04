OYDER: Toplam pazarda 800 binli adetler sürpriz olmayacaktır

04 Kasım 2020

OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu 2020 yılının ilk 10 ayı için yaptığı otomotiv sektörü değerlendirmesinde eylül ayında görülen 94 bin 733 adetlik otomobil ve hafif ticari araç satışı ile Cumhuriyet tarihinde bir rekor kırıldığını söyledi ve ekledi, "2020 yılı Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,9 artarak 76.341 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 102,6 artarak 18.392 adet olarak kayıtlara yansımış durumda. 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde 588 bin 354 adetlik satış otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yıla oranla yüzde 78,1'lik bir büyümeye imza atılmıştır."

"Toplam pazarda 800 binli adetler sürpriz olmayacaktır"

2020 yılı başlarken sektörün yılı 700 binli adetlerde kapatacağının öngörüldüğünü, pandemi şartları nedeniyle bir süreliğine durma eğilimindeki pazarın yılın son çeyreğinde hareketlenmiş durumda olduğunu ifade eden Şahsuvaroğlu, söz konusu ivmelenme ile birlikte pazarın 800 binli adetlere doğru gideceğini tahmin ettiklerini açıkladı.

Şahsuvaroğlu, "Özellikle hafif ticari araç pazarının ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 102,6 artış göstermesi dikkat çekici bir durumdur. Hafif ticari araç üretiminde Avrupa'nın üretim merkezi olan Türkiye'de iç pazarın hareketlenmesi çok olumlu bir gelişmedir. Böylelikle Türk sanayisinin eli kuvvetlenecektir" dedi.