Pahalı ulaşım sorununu Fransız ‘arkadaş’ çözecek

Aysel YÜCEL

Son yapılan zamlarla Türkiye’de otomobil sahibi olmak giderek daha büyük bir kesim için hayal olurken, tüketicilerin alternatif ulaşım çözümlerine ilgisi artıyor. Fransız otomobil üreticisi Citroen’in yüzde 100 elektrikli şehir içi ulaşım çözümü Ami de henüz perakende satışa açılmadan Türkiye’de bireysel kullanıcılardan büyük ilgi gördü. Artan akaryakıt maliyetinden kaçınmak isteyenlerin de ilgi gösterdiği Citroen Ami, Türkiye pazarında bir süre önce kurumsal müşteriler için piyasaya sürülürken, Mart 2022 itibarıyla bireysel satışa açılacak. Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Şimdiden aldığımız talep, 2022 yılı için bin adet olan bireysel satış hedefimizi 3 bine çıkartmamızı sağladı. Gelecekte Ami satışlarında Türkiye’nin ilk 5 pazar arasında olacağına inanıyorum” dedi.

Ami’nin Türkiye lansmanı ve test sürüşü etkinliği geçen hafta Şile’de yapıldı. Fransızcada ‘arkadaş’ anlamına gelen sözcükten esinlenilen Ami, markanın şehir içi ulaşım zorluklarına ve çevresel kaygılara sunmuş olduğu yenilikçi bir çözüm olarak öne çıkıyor. Citroen’in Tükiye’de satışa çıkardığı ilk yüzde 100 elektrikli araç olan Ami, bir yandan daha post modern yaşamayı seven, yeniliklere açık bir müşteri kitlesini hedefl erken, diğer yandan ekonomik çözümler isteyen, yakıttan, zamandan tasarruf etmek isteyen müşterinin odağında yer alacak bir ürün olacak. Ailenin ikinci aracı olarak da konumlanacak Ami, şehir hayatında kısa mesafelerde ihtiyacını gidermek isteyen müşterilere cevap verebilecek bir araç olacak. Ami, pandemi ile beraber yazlık sezonun biraz daha uzaması ya da uzaktan çalışma ile birlikte zamanını daha çok yazlık mekanlarda geçiren, orada da bir aracı olsun isteyen müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir çözüm olmayı da hedefl iyor.

“Gönül isterdi ki, 100 bin liranın altında olsun”

Citroen Ami’nin fiyatı en çok merak edilen konuydu. Ami, Avrupa’da satışa çıktığı pazarlarda 7 bin Euro’dan başlıyor. Türkiye’de ise kur artışının yanı sıra yüksek vergiler nedeniyle Ami’ye erişim Avrupa’daki kadar kolay değil. Citroen Türkiye yönetiminin yaklaşık 100 bin TL’nin altında pazara sunma hedefiyle yola çıktığı Ami, kurdaki artış paralelinde şimdiden 150 bin TL’nin üzerine çıktı. Ami’nin perakende satışa açılacağı Mart 2022’de 150-180 bin TL bandında olması bekleniyor. Ancak otomobil fiyatlarında kasım ayında üste üste gelen zamlarla birlikte son bir yılda yüzde 100’e yakın artış olması, Ami’ye ilgiyi daha da artırdı. Ami, piyasadaki en ucuz araç olarak öne çıkıyor. Fiyatla ilgili değerlendirme yapan Selan Alkım, “Açıkçası biz ilk Ami’yi getirdiğimizde gönül isterdi ki, 100 bin TL’nin altında olsun. Kurla beraber bu çok mümkün olmadı. Mart ayındaki satış fiyatını öngörmek zor olsa da ama muadillerine göre çok çok daha erişilebilir olacak” diye konuştu.

100 km’de 60 TL tasarruf

45 km/saat’e kadar hıza ulaşabilen model, 75 km menzile sahip. 220 Volt standart prizde 3 saatte tam şarj oluyor. Akaryakıt maliyeti Türkiye’de son bir yılda yüzde 30’un üzerinde artarken yüzde 100 elektrikli Ami, bu masraftan kurtulmak isteyenler için de cazip bir çözüm olarak öne çıkıyor. Ami’nin pillerinin tamamen dolabilmesi için gerekli olan elektrik maliyeti 6,18 TL. Ami’nin 100 km yol kat edebilmesi için gereksinim duyduğu elektriğin maliyeti 8,25 TL. Benzinli bir aracın 100 km’deki yakıt maliyeti ise 68,25 TL maliyet çıkıyor. Aracın garantisi 2 yıl, sınırsız kilometre. Bataryanın da 3 yıl, 40 bin km garantisi var.

Kompakt tasarımı ile dikkat çeken Ami, 2,41 metre uzunluk, 1,39 metre genişlik ve 1,52 metre yüksekliğe sahip. 7,20 metrelik dönüş çapı en dar alanlarda bile manevra yapma imkânı sunuyor. Citroen Ami, Fas’ta üretiliyor.

Online satın alma imkanı

Selen Alkım, Ami’yi müştere online bir yolculuk ile sunmaya hazırlandıklarına dikkat çekerek, “Online bir satın alma yolculuğu hazırlıyoruz. Web sitemiz üzerinden bayilerimizin de en- Pahalı ulaşım sorununu Fransız ‘arkadaş’ çözecek Türkiye’de otomobil sahibi olmak giderek zorlaşırken, artan yakıt fiyatları da tüketicileri alternatif çözüm arayışına yöneltti. İsmini Fransızca arkadaş kelimesinden alan Citroen’in elektrikli şehir içi ulaşım çözümü Ami de satışa çıkmadan binlerce tüketicinin umudu oldu. Yoğun talep, markanın bireysel satış hedefini 3’e katladı. tegre olduğu sistemle bir tıkla Ami’nin satın alma yolculuğunu tamamlayacağız. Aracı istenilen adrese teslim etme gibi ayrıcalıklı bir hizmet sunacağız” dedi. Citroën Ami’nin en önemli özelliklerinden bir tanesi 16 yaşından itibaren B1 ehliyetine sahip herkes için uygun bir çözüm olarak öne çıkması. Otobana çıkma izni olmayan Ami, İstanbul’da karşı yakaya geçmek için köprüyü değil, feribotu kullanabiliyor. E-5’te ise kullanım izni var. Yedi farklı versiyon halinde sunulan Ami zengin aksesuarlarla kişiselleştirilebiliyor.

Elektrikli C4 gün sayıyor

Diğer yandan, markanın elektrikli araçlara dönüşüm vizyonunu da açıklayan Selen Alkım, “Hedefimiz elektrikli, araçlarda bir referans noktası haline gelmek. 2030 senesinde grubumuzun sattığı her 100 araçtan 70 tanesi artık elektrikli olacak. Citroën olarak müşteri talebini karşılamaya hazırız. Hem hafif ticari araçlarda hem binek otomobil pazarında hazır ürünlerimiz mevcut. Citroen Türkiye olarak C4’ün elektrikli versiyonu 2022’nin başlarında tanıtacağız” dedi.

'Kahve Dünyası’ndan Martı’ya kapımızı çalan çok'

Citroen Ami’nin 2021 yılında önce kurumsal firmalara satışı başladı. Selen Alkım, bu dönemde 150 adetlik bir satış gerçekleştirdiklerini söyledi. Alkım, “Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde birkaç otelle küçük projelerimiz oldu. Kahve Dünyası projemizle çok ilgilendi. Lansmanda da bizimle yer aldı. Anadolu’da birkaç farklı şehirde küçük mesafelerde faaliyet gösteren kargo ve su taşıma firmaları ile de projelerimiz oldu. Ami gerçekten dikkat çeken, farklı alternatif çözümler üretilebilecek bir araç. Martı gibi kapımızı çalan araç paylaşım firmaları da var. Bunun gibi başka firmalar da var, henüz görüşmeler sürüyor, 2022 senesinde durumu daha net görebileceğiz” açıklamasını yaptı. Ami’nin kargo versiyonunun da Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor.

Citroen Türkiye, globalde 7. sıraya yükseldi

Citroen’in Türkiye’deki satış performansına yönelik açıklama yapan Selen Alkım, şöyle konuştu: “Citroen Türkiye olarak globalde 2019’da ilk 10 sıralama içerisine giremiyorduk. 14. sıradaydık. Ama 2021’e geldiğimizde artık 7. sıradayız ve bu bize çok büyük bir gurur veriyor. Türkiye’de de her alanda gelişiyoruz. Bayi ağımızda da çok hızlı büyüme var. 2019’da 42 nokta ile başladık, Türkiye’nin yüzde 59’unu kapsıyorduk. Bugün 55 tane yetkili satıcımızla hizmet veriyor, ülkenin yüzde 90’undan fazlasını kapsıyoruz. 2021’in başında toplam satış hedefimizi 40 bin adet olarak belirlemiştik ve buna gidebilecek potansiyelimiz vardı. Tedarik gecikmesi sebebiyle, çip sürecinden dolayı potansiyelimizin 10 bin adet gerisinde kaldığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Ama yine de pazara göre daha fazla büyüdük. Yüzde 7 oranında büyüme elde ettik. Burada hafif ticari araç pazarındaki büyümenin payı büyük. Hedefimiz 30 bin seviyesine gelmek. Biraz daha fazla araç temin edebilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Kasım ayında ise Citroën tarihinde şu ana kadar elde edilmemiş bir pazar payı elde ettik. Yüzde 7’lik bir pazar payına sahip olduk, bu da tabii ki bize çok büyük bir gurur verdi. Tedarik bulabildiğimiz anda aslında koşacak çok fazla yerimiz var. Sıralama anlamında ise Türkiye toplam pazarında bu sene yılı 9. sırada kapatacağız gibi gözüyor.”