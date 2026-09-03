Pazar yıllık yüzde 12 daraldı: Rekor bitti ‘normale dönüş’ başladı
Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 11,91 azalarak 719 bin 996 oldu. Pazardaki bu daralmaya rağmen, satışların 10 ve 5 yıllık tarihi ortalamaların üzerinde seyretmesi, sektörde keskin bir krizden ziyade rekorlarla geçen geçtiğimiz yıllara kıyasla bir “normale dönüş” yaşandığına işaret etti.
Geçen yıl yeni rekora imza atan otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk 8 ayında daralmayı sürdürdü. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,78 oranında daralarak 564 bin 241 adet oldu.
Hafif ticari araç pazarı ise daralmaya karşı nispeten daha dirençli kalarak yüzde 4,40’lık bir düşüşle 155 bin 755 adet seviyesinde kapandı. Türkiye genelinde otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 11,91 azalarak 719 bin 996 olarak gerçekleşti.
Daralmanın sinyalleri önceki aylarda kendini gösterse de ağustos ayına özel olarak bakıldığında ise pazardaki frene basma etkisinin daha sert hissedildiği görüldü. 2026 Ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025’in aynı ayına göre yüzde 20,28 oranında daralarak 81 bin 31 adette kaldı. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 25,16 gibi belirgin bir oranda azalarak 61 bin 529 adete gerilerken, hafif ticari araç pazarı Ağustos ayında yatay seyrederek yüzde 0,34 artışla 19 bin 502 adet olarak kaydedildi.
10 yıllık ortalamanın üstü umut veriyor
Satışlardaki tek umutlu tablo ise pazarın tarihsel ortalamalara göre hâlâ güçlü bir konumda olması. Toplam pazar, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlarına göre yüzde 23,9 oranında artış gösterdi. Sadece otomobil pazarı özelinde 10 yıllık ortalamalara göre yüzde 22,5, hafif ticari araç pazarı özelinde ise yüzde 28,4 oranında bir artış yaşandı. Bu durum, baz etkisi dikkate alındığında talebin tamamen kırılmadığının en önemli kanıtı olarak görüldü. Pazarın iç dinamiklerine inildiğinde, vergi oranları nispeten düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar, toplam otomobil pazarının yüzde 84,3’ünü oluşturdu.
C segmenti (kompakt) otomobiller 311 bin 13 adetle pazarın yüzde 55,1’ini tek başına elinde tutarken, onu 162 bin 982 adetle ve yüzde 28,9’luk payla B segmenti araçlar izledi. Gövde tipi tercihinde ise tam anlamıyla bir “SUV fırtınası” yaşanmaya devam etti. Trendini koruyan SUV otomobiller, 372 bin 790 adetlik satışla pazardan yüzde 66,1 gibi oldukça yüksek bir pay aldı. Bir dönemin rakipsiz lideri olan sedan araçlar da yüzde 20 pay (112 bin 648 adet) ile ancak ikinci sırada kendine yer bulurken, H/B otomobiller yüzde 13,6 pay (76 bin 489 adet) ile üçüncü sırada konumlandı.
Hibrit araçların yükselişi sürüyor
Motor tipine göre otomobil satışları incelendiğinde, geleneksel içten yanmalı motorların kan kaybettiği, hibrit ve saf elektrikli araçların toplam payının devasa bir noktaya ulaştı. Bunda markaların bu alandaki üretimlerini arttırması da etkili oldu. Benzinli otomobiller 230 bin 341 adet satış ve yüzde 40,8 pay ile liderliğini kâğıt üzerinde korudu. Fakat hibrit otomobiller 187 bin 45 adet satışla yüzde 33,1’lik ciddi bir pazar payına ulaştı. Tam elektrikli otomobiller ise 105 bin 951 adetlik satışla pazarın yüzde 18,8’ini oluşturdu. Dizel motorlu otomobillerin payı yüzde 5,9’a (33 bin 354 adet) kadar geriledi, otogazlı otomobiller yüzde 1,3 (7 bin 550 adet) pay dar bir kitlenin tercihi oldu.
Vergi avantajı bulunan elektrikli satılıyor
Elektrikli araç pazarında vergi avantajı bulunan 160 kW altındaki elektrikli otomobillerin satışlarının yüzde 7,3 oranında artarak pazarın yüzde 16,8’ini oluşturdu. Buna karşın, 160 kW üstü güçlü elektrikli araçların satışları yüzde 65,3 düşüş yaşadı. Yüzde 2 pay alabildi. Otomatik şanzımanlı otomobiller 547 bin 126 adet satışla pazarın tam yüzde 97’sini kaplarken, manuel şanzıman yüzde 3’lük pay ile nostaljiye dönüştü. 1400cc altındaki araçlar satışlarda yüzde 28,9 oranında düşüş yaşasa da, yüzde 26,5’lik pazar payı ile hacim pastasından en büyük dilimi almaya devam etti.
Hafif ticari araç pazarında Van gövde tipi araçların 118 bin 472 adet ve yüzde 76,1’lik pay aldı. İkinci sırada yüzde 9,2 pay (14 bin 373 adet) ile kamyonetler geldi. Ticari sınıfın dikkat çeken detayı ise Ağustos 2026’da pick-up araç satışlarının, bir önceki yılın aynı ayına göre tam yüzde 233,6 oranında rekor düzeyde artış gösterdi.
Renault lider VW takipte
Renault, Ağustos 2026’da 8 bin 773 adetlik toplam perakende satışla ayı lider olarak noktaladı. Onu kıyasıya bir mücadeleyle 7 bin 420 adet satış gerçekleştiren Volkswagen izlerken, Fiat 6 bin 179 adetle üçüncü, Toyota ise 5 bin 508 adetle dördüncü sırada yer aldı. Sadece otomobil kategorisinde perakende satış yapan yerli markamız Togg ise Ağustos ayında ulaştığı 4 bin 886 adetlik performansla genel pazardaki üst sıralardaki iddiasını korudu.