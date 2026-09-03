Pazar yıllık yüzde 12 daraldı: Rekor bitti ‘normale dönüş’ başladı

Geçen yıl yeni rekora imza atan otomobil ve hafif ticari araç paza­rı yılın ilk 8 ayında daralma­yı sürdürdü. Otomotiv Distri­bütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,78 oranında daralarak 564 bin 241 adet oldu.

Hafif ticari araç pazarı ise daralmaya karşı nispeten daha dirençli kalarak yüzde 4,40’lık bir düşüşle 155 bin 755 adet seviyesinde ka­pandı. Türkiye genelinde oto­mobil ve hafif ticari araç satış­ları, ocak-ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 11,91 azala­rak 719 bin 996 olarak gerçek­leşti.

Daralmanın sinyalleri önceki aylarda kendini göster­se de ağustos ayına özel ola­rak bakıldığında ise pazarda­ki frene basma etkisinin daha sert hissedildiği görüldü. 2026 Ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam paza­rı, 2025’in aynı ayına göre yüz­de 20,28 oranında daralarak 81 bin 31 adette kaldı. Bu dö­nemde otomobil satışları yüz­de 25,16 gibi belirgin bir oranda azalarak 61 bin 529 adete geri­lerken, hafif ticari araç paza­rı Ağustos ayında yatay seyre­derek yüzde 0,34 artışla 19 bin 502 adet olarak kaydedildi.

10 yıllık ortalamanın üstü umut veriyor

Satışlardaki tek umutlu tablo ise pazarın tarihsel ortalamala­ra göre hâlâ güçlü bir konumda olması. Toplam pazar, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışla­rına göre yüzde 23,9 oranında artış gösterdi. Sadece otomo­bil pazarı özelinde 10 yıllık or­talamalara göre yüzde 22,5, ha­fif ticari araç pazarı özelinde ise yüzde 28,4 oranında bir artış ya­şandı. Bu durum, baz etkisi dik­kate alındığında talebin tama­men kırılmadığının en önemli kanıtı olarak görüldü. Pazarın iç dinamiklerine inildiğinde, vergi oranları nispeten düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar, toplam otomobil paza­rının yüzde 84,3’ünü oluşturdu.

C segmenti (kompakt) otomo­biller 311 bin 13 adetle pazarın yüzde 55,1’ini tek başına elinde tutarken, onu 162 bin 982 adet­le ve yüzde 28,9’luk payla B seg­menti araçlar izledi. Gövde ti­pi tercihinde ise tam anlamıyla bir “SUV fırtınası” yaşanmaya devam etti. Trendini koruyan SUV otomobiller, 372 bin 790 adetlik satışla pazardan yüz­de 66,1 gibi oldukça yüksek bir pay aldı. Bir dönemin rakipsiz lideri olan sedan araçlar da yüz­de 20 pay (112 bin 648 adet) ile ancak ikinci sırada kendine yer bulurken, H/B otomobiller yüz­de 13,6 pay (76 bin 489 adet) ile üçüncü sırada konumlandı.

Hibrit araçların yükselişi sürüyor

Motor tipine göre otomobil satışları incelendiğinde, gele­neksel içten yanmalı motorla­rın kan kaybettiği, hibrit ve saf elektrikli araçların toplam pa­yının devasa bir noktaya ulaştı. Bunda markaların bu alandaki üretimlerini arttırması da et­kili oldu. Benzinli otomobiller 230 bin 341 adet satış ve yüz­de 40,8 pay ile liderliğini kâğıt üzerinde korudu. Fakat hibrit otomobiller 187 bin 45 adet sa­tışla yüzde 33,1’lik ciddi bir pa­zar payına ulaştı. Tam elektrik­li otomobiller ise 105 bin 951 adetlik satışla pazarın yüzde 18,8’ini oluşturdu. Dizel mo­torlu otomobillerin payı yüz­de 5,9’a (33 bin 354 adet) kadar geriledi, otogazlı otomobiller yüzde 1,3 (7 bin 550 adet) pay dar bir kitlenin tercihi oldu.

Vergi avantajı bulunan elektrikli satılıyor

Elektrikli araç pazarında ver­gi avantajı bulunan 160 kW al­tındaki elektrikli otomobillerin satışlarının yüzde 7,3 oranında artarak pazarın yüzde 16,8’ini oluşturdu. Buna karşın, 160 kW üstü güçlü elektrikli araçların satışları yüzde 65,3 düşüş yaşa­dı. Yüzde 2 pay alabildi. Otoma­tik şanzımanlı otomobiller 547 bin 126 adet satışla pazarın tam yüzde 97’sini kaplarken, manu­el şanzıman yüzde 3’lük pay ile nostaljiye dönüştü. 1400cc al­tındaki araçlar satışlarda yüzde 28,9 oranında düşüş yaşasa da, yüzde 26,5’lik pazar payı ile ha­cim pastasından en büyük dili­mi almaya devam etti.

Hafif ticari araç pazarın­da Van gövde tipi araçların 118 bin 472 adet ve yüzde 76,1’lik pay aldı. İkinci sırada yüzde 9,2 pay (14 bin 373 adet) ile kamyo­netler geldi. Ticari sınıfın dik­kat çeken detayı ise Ağustos 2026’da pick-up araç satışları­nın, bir önceki yılın aynı ayına göre tam yüzde 233,6 oranında rekor düzeyde artış gösterdi.

Renault lider VW takipte

Renault, Ağustos 2026’da 8 bin 773 adetlik toplam perakende satışla ayı lider olarak noktaladı. Onu kıyasıya bir mücadeleyle 7 bin 420 adet satış gerçekleştiren Volkswagen izlerken, Fiat 6 bin 179 adetle üçüncü, Toyota ise 5 bin 508 adetle dördüncü sırada yer aldı. Sadece otomobil kategorisinde perakende satış yapan yerli markamız Togg ise Ağustos ayında ulaştığı 4 bin 886 adetlik performansla genel pazardaki üst sıralardaki iddiasını korudu.