Pazardaki her 3 modelden 1'i elektrikli ve hibrit

Aysel YÜCEL

Küresel otomotiv sektöründe yaşanan çevreci dönüşüm, Türkiye’de de hızlandı. Dizelin payı hızla düşerken, piyasaya sunulan hibrit ve elektrikli sayısı artıyor. Sadece geçen hafta yapılan BMW, Fiat ve Lexus'un lansmanlarıyla üç hibrit, bir elektrikli model daha yollara çıktı.

HİBRİT MODEL SAYISI 66'YA, ELEKTRİKLİ 21'E ULAŞTI

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de toplam 225 aktif otomobil ve hafif ticari araç modeli var. Bu modellerin 66’sı hibrit, 21’i elektrikli. Bu da Türkiye’de pazara sunulan her üç modelden birinin elektrikli veya hibrit olduğu anlamına geliyor. Türkiye yollarında 61 bin hibrit motorlu, 7 bin 700 adet de elektrikli araç mevcut. 737 bin adet otomobil ve hafif ticari aracın satıldığı 2021’de hibrit satışları 49 bin 493 adetle payını yüzde 8,8’e çıkarırken, bu dönemde 2 bin 846 elektrikli araç satıldı. Bu yılın ilk iki ayında satılan 87 bin 783 aracın 5 bin 203 adeti hibrit, 435 adeti elektrikli oldu.

Sektör temsilcileri, çevre bilincinin yanı sıra son aylarda rekor seviyede yükselen yakıt fiyatlarının da hibrit ve elektrikli araca talebi artırdığını belirtiyor. Artan talebe karşın, çip krizi tüm markalar için arzı kısıtlamaya devam ediyor. Öte yandan marka temsilcileri, çevreci araçların Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de desteklenmesi gerektiğini her fırsatta yeniden vurguluyor.

Bursalı Egea, hibrit pazarına iddialı girdi

AĞIRLIĞI İHRACATA VERECEK Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, "Bursa’da üretilen hibrit motorlu Egea’lar, mayıs ayında Avrupa’da satışa sunulacak. Egea’nın hibrit versiyonunda yerlilik oranının yaklaşık yüzde 50. Üretim ağırlıklı ihracata yönelik olacak" diye konuştu.

Tofaş’ın ürün geliştirme sürecinde önemli rol aldığı Fiat Egea’nın, hibrit motorlu versiyonları sedan, hatchback, cross ve cross wagon olmak üzere tüm gövde tiplerinde Avrupa’dan önece Türkiye’de satışa sunuldu. Egea Hybrid ile birlikte 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman da Fiat markasında ilk defa satışa sunuluyor.

Çanakkale’de gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, Türkiye pazarında Fiat markasının hibrit motorlu ürünlerinin satışına geçen yıl 500 ve Panda ile başladıklarını hatırlatarak, “Egea Hybrid ile ileriye doğru bir adım daha atıyoruz. Egea, sahip olduğu 48V hibrit teknolojisi sayesinde, çevreci yaklaşımı, ve yakıt tüketiminde sunduğu avantajın yanı sıra keyifli sürüş dinamiğiyle de öne çıkacak”dedi.

Altı yıldır Türkiye’nin en çok tercih edilen modeli olan Egea’nın, 2022 yılında gama eklenen yeni versiyonlar ve hibrit modelleriyle daha da güçleneceğine vurgu yapan Aytaç “2022 yılında da Fiat markasının liderliğini sürdürmesini hedefl iyoruz” dedi. Altan Aytaç, hibrit modellerin toplam satış içerisinde payının kısa vadede yüzde 10’a kadar çıkabileceğini belirtti. Fiat, 2022 yılında toplam 750 bin adet satış öngördüğü Türkiye’de, yüzde 15 pazar payı elde etmek istiyor.

Bursa’da üretilen hibrit motorlu Egea’lar, mayıs ayında Avrupa’da satışa sunulacak. Egea'nın hibrit versiyonunda yerlilik oranının yaklaşık yüzde 50 olduğunu ifade eden Altan Aytaç, üretimin ağırlıklı olarak ihracata yönelik olacağını söyledi.

Egea Hybrid, performansını yeni nesil 130 HP güç ve 240 NM torka sahip, 1,5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli FireFly motor ile 48-Volt bataryaya sahip 15 kw’lık elektrik motorun sinerjisinden alıyor. Egea Hybrid’de BSG (Belt Start Generator) ve 15KW’lık elektrikli motor 130 beygirlik içten yanmalı motoru destekliyor.

Sınıfının en gelişmiş 48-volt hibrit motoru

Egea’daki hibrit teknolojisi; aracın sessiz, akıcı, yakıt harcamadan, yüzde 100 elektrikli modda kalkış yapabilmesine (e-launch) ve düşük devirde tamamen elektrikli modda ilerlemesine (e-creep) imkan sağlıyor. Egea Hybrid, sadece elektrik motorun gücü ile yoğun ve sıkışık trafikte kısa mesafelerde gaz pedalına basmadan ilerleyebiliyor (e-queueing).Egea Hybrid tamamen elektrik modunda park edilebiliyor (e-park). Hem frenleme hem de yavaşlama esnasında enerji geri kazanımı ile bataryasını şarj edecek şekilde geliştirilen Hibrit Egea, performanstan ödün vermediği gibi maksimum sürüş konforu sağlıyor. Egea’daki hibrit teknolojisi, yine Fiat modellerinde bir ilk olarak, sürüş sırasında benzinli motoru tamamen kapatarak WLTP çevriminin yüzde 47’sinin benzinli motor çalıştırılmadan tamamlanabilemesini sağlıyor. Bu oran şehir içi çevrimde yüzde 62’ye kadar çıkabiliyor. Sonuç olarak, yeni 48-Volt hibrit benzinli motor, şehir içi kullanımda hem benzinli, hem de dizel motorlara oranla daha düşük yakıt sarfiyatı sağlıyor. Yeni Egea Hybrid, tüm bu özellikleriyle sınıfındaki en gelişmiş 48-Volt hibrit motor seçeneğini sunuyor.

"100 bin km'de 30 bin TL avantaj"

509 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla showroom’larda yerini alan Egea Hybrid, aynı segmentteki (C) rakipleri arasındaki en ucuz model olarak öne çıkıyor. Altan Aytaç, “5 litre yakan bir sedan hibrit, 6 litre yakan ve hibrit olayan herhangi bir benzinli otomatiğe göre 100 bin km’de 30 bin TL avantaj sağlıyor. Bizim dizel otomotikle hibrit otomotik arasında yakıt tüketim farkı çok az, ama şehiriçinde hibrit daha avantajlı” dedi.

Lexus, NX ile yeni bir dönem başlatıyor

2.5 SAAT ŞARJLA 98 KM MENZİL Ali Haydar Bozkurt, “2.5 saat şarj ile 98 km menzil sunan Lexus NX, şehir içinde özellikle işe giderken neredeyse benzinli kullanmadan günü tamamlama imkanı sunan bir teknoloji" dedi.

Premium otomobil üreticisi Lexus, marka adına yeni bir dönemin kapılarını açan ikinci nesil NX modelini Türkiye’de satışa sundu. Tasarımı, teknolojisi ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çeken 2.5 litre hibrit motora sahip Lexus NX, Türkiye’de tam hibrit 350h ve plug-in hibrit NX 450h+ olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunuldu. Lexus’un D-SUV modeli NX, 1.650.000 TL’den başlayan fiyatlarla İstanbul Dolmabahçe ve Ankara Mahall Showroomları’ndaki yerini aldı.

"Talep, üretimin çok üstünde"

NX’in basın toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı & CEO Ali Haydar Bozkurt, NX’in satışa sunulmadan hem bireysel müşteriden hem de filo tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirten belirterek, “2.5 saat şarj ile 98 km menzil sunan Lexus NX, şehir içinde özellikle işe giderken neredeyse benzinli kullanmadan günü tamamlama imkanı sunan bir teknoloji. NX, 2.5 saat şarj ile 98 km menzil sunuyor. Araç bulunurluk sorunu olmasa bu yıl 250 adet NX satabilirdik.Maalesef 40-50 adet ancak alabileceğiz” dedi. Tedarik sorunları nedeniyle bu yıl toplamda 300 adet

Lexus satışı öngördüklerini belirten Bozkurt, üretim sorunlarının aşılması ile Türkiye’de yıllık

2 bin adetlik satış hedefl eri olduğunu söyledi.

Türkiye’ye uygun model atağı

Bozkurt, Lexus’ta ikinci 5 yıllık dönemde atağa geçeceklerini vurgulayarak, “Adetlerimizi artıracağımız bir sürece giriyoruz. Bu planın arkasında da gelecek dönemde Lexus markasının özellikle Türkiye pazarına da uygun yeni ürünler sunacak olması yatıyor. Birçok farklı segmentte olmak üzere 9 model seçeneği sunacağız. Şu anda mevcut ürün gamımızla premium segmentin yüzde 11’ine hitap ederken, gelecek olan yeni ürünlerle 2023’ün sonunda bu oranın yüzde 20’ye ulaşmasını hedefl iyoruz. Önümüzdeki dönemde daha fazla kişiselleştirilmiş hizmet sunmaya devam edeceğiz. Ankara ve İstanbul dışındaki illerde de yer almak için de stratejimizi oluşturuyoruz” diye konuştu.

2035'te tam elektrikli marka olacak

Lexus 2025’e kadar sunacağı 20 adet yeni veya yenilenmiş ürünle lansman atağı başlatıyor. Bu çerçevede marka mimarisi de “Making Luxury Personal” (Kişiselleştirilmiş Lüks) vizyonuyla yeniden şekilleniyor. Marka, “Lexus Electrified” strateji kapsamında 2035’ten itibaren tamamen elektrikli marka olacak. RZ SUV modeliyle tam elektrikli atağı başlayacak.

METAVERSE VE NFT HAMLESİ SEKTÖRDE İLK Basın lansmanı Antalya’da gerçekleştirilen NX, sektörde ilk kez katılımcıların kendi avatarlarıyla yer aldığı metaverse dünyasında tanıtıldı. Lexus, lansmana özel hazırlanan NFT eser ile NX’i lanse ederek bir ilke daha imza attı.

BMW'den bir elektrikli bir hibrit model daha

Borusan Otomotiv'in Türkiye temsilcisi olduğu BMW'nin ilk tamamen elektrikli Gran Coupé modeli Yeni BMW i4 ile mild hybrid Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer, Kapadokya'da basına tanıtıldı. Yeni BMW i4 eDrive40 1.892.900 TL’den, Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer ise 948.900 TL’den başlayan fiyatlarla Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcı Showroomları’ndaki yerini aldı.

"ELEKTROMOBİLİTEYİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ" Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyon dönüşümünün önemli öncülerinden biri olduklarını ve bu alandaki tecrübeleriyle elektromobiliteyi yaygınlaştırmaya odaklandıklarını belirtti.

Satışta elektrikli payı %13 arttı

Otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyon dönüşümünün önemli öncülerinden biri olduklarını ve bu alandaki tecrübeleriyle elektromobiliteyi yaygınlaştırmaya odaklandıklarını belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, "2021’de yılında da otomotiv sektörünü derinden etkileyen çip krizine rağmen BMW Group, rekor sayıda araç teslimatı gerçekleştirdi ve toplam satışlar içindeki elektrikli araç payı yüzde 13 artış gösterdi. Tamamen elektrikli ürün ailesine eklediğimiz yeni modellerle öncü rolümüzü daha da güçlendireceğiz" dedi.

10 dakika şarj ile 164 km menzil

Yeni BMW i4 eDrive40, 11kW gücündeki AC şarj ile 8.5 saatten kısa bir sürede tam dolu batarya kapasitesine erişebiliyor. Yeni BMW i4 eDrive40, WLTP normlarına göre tam dolu batarya kapasitesiyle 590 km yol kat edebiliyor. Yeni BMW i4 eDrive40, 200 kW’a kadar çıkabilen DC şarj istasyonunda ise 10 dakikalık şarj ile yaklaşık 164 km menzil sunuyor. Tamamen elektrikli Yeni BMW i4 eDrive40, 200 kW'a kadar çıkabilen DC şarj istasyonlarında 31 dakikalık sürede yüzde 10'dan yüzde 80 batarya doluluğuna ulaşabiliyor. Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer’ın mild hybrid teknolojisi ile frenleme veya sürüş esnasında otomobilin kinetik enerjisi elektriğe dönüştürülerek bataryada depolanabiliyor. Bu güç, otomobilin elektrik sistemlerinde kullanılarak motorun performans ve verimliliğini artırıyor.