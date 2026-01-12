Peugeot CEO’su Favey: Beklediğimiz elektriği alamadık, 2030 planından vazgeçtik
Avrupa otomotiv endüstrisinin 2035 sıfır emisyon hedefindeki değişiklik, planları yeniden şekillendirdi. Peugeot CEO’su Alain Favey, Peugeot’nun 2030’daki tamamen elektrikli hedefini revize ettiğini, buna AB kararından 1 yıl önce başladıklarına değindi. Favey, Türkiye hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.
Brüksel Otomobil Fuarı (European Motor Show Brussels), Avrupa’daki köklü otomobil fuarlarından biri olarak öne çıkmaya başladı. Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen fuar, Cenevre Otomobil Fuarı’nın zayıflamasıyla birlikte Avrupa’da üreticilerin yeni gözdesi oldu. Burada DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulunan Peugeot (Global) CEO’su Alain Favey, otomotiv sektörünün dünyadaki gidişatı ve gelecek planları hakkında konuştu. Avrupa otomotiv endüstrisinin elektrikli dönüşüm sürecini değerlendiren Peugeot CEO’su Alain Favey, Stellantis Grubu’nun bu alandaki stratejisinde önemli bir revizyona gittiğini açıkladı. Favey, başlangıçta 2030 itibarıyla tamamen elektrikli bir ürün gamı hedeflediklerini ancak elektrikli araç talebinin beklenen hızda artmaması nedeniyle bu plandan vazgeçtiklerini söyledi. Peugeot CEO’su, “Mobilitenin karbonsuzlaştırılması bizim temel stratejimiz. Avrupa’da uzun vadede tüm otomobillerin elektrikli olacağına inanıyoruz. Ancak bu dönüşüm düşündüğümüz kadar hızlı ilerlemedi. Bu nedenle 2030 sonrasında da içten yanmalı ve elektrikli motorların birlikte sunulduğu çift motorlu bir ürün gamını koruma kararı aldık” dedi.
“2035 hedefi bile yüzde 100 elektrikli olmayabilir”
Avrupa Komisyonu’nun 2035 sıfır emisyon hedefini de değerlendiren Alain Favey, bu tarihin dahi mutlak bir elektrikli dönüşüm anlamına gelmeyebileceğini vurguladı. Komisyonun son açıklamalarına dikkat çeken Favey, “2035’te bile yüzde 100 elektrikli bir yapı olmayabileceği ifade ediliyor. Bu da bizim stratejimizi bir yıl önce değiştirmekte ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor” ifadelerini kullandı. Peugeot’nun ürün gamında izlediği çoklu enerji yaklaşımının markaya önemli bir avantaj sağladığını belirten Favey, talep dalgalanmalarına karşı hazırlıklı olduklarını söyledi. Alain Favey, “Bugün sunduğumuz her modelin elektrikli ya da elektrikli olmayan bir versiyonu bulunuyor. Talep hangi yönde gelişirse gelişsin, müşteriye uygun ürünü sunabiliyoruz. Bu nedenle regülasyonlar ya da pazar koşulları bizim için büyük bir risk oluşturmuyor” dedi.
“208’den daha küçük bir Peugeot hiçbir zaman planlanmadı”
Küçük otomobiller ve olası teşvik politikalarıyla ilgili soruya da net bir yanıt veren Alain Favey, Peugeot’nun giriş seviyesi konumunun değişmeyeceğini söyledi. Favey, “208’den daha küçük bir otomobil hiçbir zaman proje olarak gündemimizde olmadı. 208, Peugeot’nun ana giriş modeli olmaya devam edecek. Dolayısıyla küçük otomobillere yönelik düzenlemelerden doğrudan etkilenmiyoruz” diye konuştu. Model planlaması hakkında da bilgi veren Favey, yeni nesil Peugeot 208’in 2027 yılında tanıtılacağını açıkladı. Yeni modelin, Stellantis’in yeni nesil platformu üzerinde geliştirileceğini belirtti. B-SUV segmentindeki Peugeot 2008’in yenilenmemesine yönelik eleştirileri de değerlendiren Favey, modellerin tasarım ve pazar gücünü koruduğunu savundu. Favey, “208, 2019’da piyasaya çıktı ve geçen yıl performansı neredeyse aynı seviyede kaldı. Beş yıllık olmasına rağmen hâlâ çok iyi görünüyor ve cazibesini koruyor. Aynı durum 2008 için de geçerli. Hatta üretim kapasitesi yeterli olsa daha fazla bile satabilirdik” dedi.
“Yerli üretimle pazar ciddi bir şekilde büyüyecek”
Türkiye’de motor tercihleri konusunda da değerlendirmelerde bulunan Peugeot CEO’su Alain Favey, dizelin önemini koruduğunu söyledi. Favey, “Elektrikli araçların payı artsa da Türkiye’de dizel talebi hâlâ canlı. Dizel ürün sunduğunuzda müşteri alıyor. Talep var, ancak bazı dönemlerde ürün bulunurluğu sınırlı kalabiliyor” dedi. Türkiye otomotiv pazarının son yıllarda 1 milyon adet sınırını aşmasının dikkat çekici olduğunu belirten Favey, özellikle hafif ticari araçlarda büyümenin devam edeceğini ifade ederek şöyle konuştu: “Yerel üretimin devreye girmesiyle ürün bulunurluğu artacak. Türkiye pazarı hâlâ ciddi bir büyüme potansiyeli taşıyor.”
"Tofaş entegrasyonu pozitif etki katacak”
Tofaş çatısı altındaki yeni yapılanmanın ilk yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alain Favey, entegrasyonun sonuçlara olumlu yansıdığını belirtti. Favey “Şu ana kadar bu yapının Türkiye performansını olumsuz etkilediğini söyleyemem. Aksine, sonuçlarda pozitif bir katkı görüyoruz” dedi. Peugeot’nun Stellantis Grubu içindeki rolüne de değinen Favey, grup sinerjisinin rekabet gücü açısından kritik olduğunu vurgulayarak: “Peugeot, Stellantis’in Avrupa’daki hacminin yaklaşık yüzde 40’ını temsil ediyor ve grubun dünyadaki ikinci büyük markası konumunda,"
“Türkiye’den müthiş sonuçlar alıyoruz”
Türkiye pazarına özel bir parantez açan Alain Favey, 2025 yılı performansının son derece güçlü olduğunu söyledi. Favey, “Türkiye’deki trendden çok memnunuz. Satışlarımız 86 bin adedin üzerine çıkacak. Türkiye, Peugeot için üçüncü en büyük pazar olma yolunda ilerliyor. Bu gerçekten müthiş bir sonuç” ifadelerini kullandı. Vergilendirme ve fiyatlama eleştirilerine de değinen Favey, marka algısının somut değerle desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Favey, “Eğer daha yüksek bir fiyat talep ediyorsak, müşteriye bunun karşılığında daha fazla değer sunmak zorundayız. Yapmaya çalıştığımız tam olarak bu” dedi.