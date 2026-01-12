Peugeot CEO’su Favey: Beklediğimiz elektriği alamadık, 2030 planından vazgeçtik

Brüksel Otomobil Fua­rı (European Motor Show Brussels), Avrupa’daki köklü otomobil fuarlarından biri olarak öne çıkmaya başladı. Belçi­ka’nın başkenti Brüksel’de düzen­lenen fuar, Cenevre Otomobil Fu­arı’nın zayıflamasıyla birlikte Av­rupa’da üreticilerin yeni gözdesi oldu. Burada DÜNYA’ya özel açık­lamalarda bulunan Peugeot (Glo­bal) CEO’su Alain Favey, otomo­tiv sektörünün dünyadaki gidişatı ve gelecek planları hakkında ko­nuştu. Avrupa otomotiv endüstri­sinin elektrikli dönüşüm süreci­ni değerlendiren Peugeot CEO’su Alain Favey, Stellantis Grubu’nun bu alandaki stratejisinde önem­li bir revizyona gittiğini açıkladı. Favey, başlangıçta 2030 itibarıy­la tamamen elektrikli bir ürün ga­mı hedeflediklerini ancak elekt­rikli araç talebinin beklenen hızda artmaması nedeniyle bu plandan vazgeçtiklerini söyledi. Peugeot CEO’su, “Mobilitenin karbonsuz­laştırılması bizim temel strateji­miz. Avrupa’da uzun vadede tüm otomobillerin elektrikli olacağı­na inanıyoruz. Ancak bu dönüşüm düşündüğümüz kadar hızlı ilerle­medi. Bu nedenle 2030 sonrasın­da da içten yanmalı ve elektrikli motorların birlikte sunulduğu çift motorlu bir ürün gamını koruma kararı aldık” dedi.

“2035 hedefi bile yüzde 100 elektrikli olmayabilir”

Avrupa Komisyonu’nun 2035 sıfır emisyon hedefini de değer­lendiren Alain Favey, bu tarihin dahi mutlak bir elektrikli dönü­şüm anlamına gelmeyebileceği­ni vurguladı. Komisyonun son açıklamalarına dikkat çeken Fa­vey, “2035’te bile yüzde 100 elekt­rikli bir yapı olmayabileceği ifade ediliyor. Bu da bizim stratejimizi bir yıl önce değiştirmekte ne ka­dar haklı olduğumuzu gösteriyor” ifadelerini kullandı. Peugeot’nun ürün gamında izlediği çoklu enerji yaklaşımının markaya önemli bir avantaj sağladığını belirten Favey, talep dalgalanmalarına karşı ha­zırlıklı olduklarını söyledi. Alain Favey, “Bugün sunduğumuz her modelin elektrikli ya da elekt­rikli olmayan bir versiyo­nu bulunuyor. Talep han­gi yönde gelişirse gelişsin, müşteriye uygun ürünü su­nabiliyoruz. Bu nedenle regülas­yonlar ya da pazar koşulları bizim için büyük bir risk oluşturmuyor” dedi.

“208’den daha küçük bir Peugeot hiçbir zaman planlanmadı”

Küçük otomobiller ve olası teş­vik politikalarıyla ilgili soruya da net bir yanıt veren Alain Favey, Peugeot’nun giriş seviyesi konu­munun değişmeyeceğini söyle­di. Favey, “208’den daha küçük bir otomobil hiçbir zaman pro­je olarak gündemimizde olmadı. 208, Peugeot’nun ana giriş mode­li olmaya devam edecek. Dolayı­sıyla küçük otomobillere yönelik düzenlemelerden doğrudan etki­lenmiyoruz” diye konuştu. Mo­del planlaması hakkında da bil­gi veren Favey, yeni nesil Peugeot 208’in 2027 yılında tanıtılacağı­nı açıkladı. Yeni modelin, Stellan­tis’in yeni nesil platformu üzerin­de geliştirileceğini belirtti. B-SUV segmentindeki Peugeot 2008’in yenilenmemesine yönelik eleşti­rileri de değerlendiren Favey, mo­dellerin tasarım ve pazar gücünü koruduğunu savundu. Favey, “208, 2019’da piyasaya çıktı ve geçen yıl performansı neredeyse aynı se­viyede kaldı. Beş yıllık olmasına rağmen hâlâ çok iyi görünüyor ve cazibesini koruyor. Aynı durum 2008 için de geçerli. Hatta üretim kapasitesi yeterli olsa daha fazla bile satabilirdik” dedi.

“Yerli üretimle pazar ciddi bir şekilde büyüyecek”

Türkiye’de motor tercihleri konusunda da değerlendirmelerde bulunan Peugeot CEO’su Alain Favey, dizelin önemini koruduğunu söyledi. Favey, “Elektrikli araçların payı artsa da Türkiye’de dizel talebi hâlâ canlı. Dizel ürün sunduğunuzda müşteri alıyor. Talep var, ancak bazı dönemlerde ürün bulunurluğu sınırlı kalabiliyor” dedi. Türkiye otomotiv pazarının son yıllarda 1 milyon adet sınırını aşmasının dikkat çekici olduğunu belirten Favey, özellikle hafif ticari araçlarda büyümenin devam edeceğini ifade ederek şöyle konuştu: “Yerel üretimin devreye girmesiyle ürün bulunurluğu artacak. Türkiye pazarı hâlâ ciddi bir büyüme potansiyeli taşıyor.”

"Tofaş entegrasyonu pozitif etki katacak”

Tofaş çatısı altındaki yeni yapılanmanın ilk yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alain Favey, entegrasyonun sonuçlara olumlu yansıdığını be­lirtti. Favey “Şu ana kadar bu yapının Türkiye per­formansını olumsuz etkilediğini söyleyemem. Aksine, sonuçlarda pozitif bir katkı görüyoruz” dedi. Peugeot’nun Stellantis Grubu içindeki ro­lüne de değinen Favey, grup sinerjisinin rekabet gücü açısından kritik olduğunu vurgulayarak: “Peugeot, Stellantis’in Avrupa’daki hacminin yak­laşık yüzde 40’ını temsil ediyor ve grubun dünya­daki ikinci büyük markası konumunda,"

“Türkiye’den müthiş sonuçlar alıyoruz”

Türkiye pazarına özel bir parantez açan Alain Favey, 2025 yılı performansının son derece güçlü olduğunu söyledi. Favey, “Türkiye’deki trendden çok memnunuz. Satışlarımız 86 bin adedin üzerine çıkacak. Türkiye, Peugeot için üçüncü en büyük pazar olma yolunda ilerliyor. Bu gerçekten müthiş bir sonuç” ifadelerini kullandı. Vergilendirme ve fiyatlama eleştirilerine de değinen Favey, marka algısının somut değerle desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Favey, “Eğer daha yüksek bir fiyat talep ediyorsak, müşteriye bunun karşılığında daha fazla değer sunmak zorundayız. Yapmaya çalıştığımız tam olarak bu” dedi.