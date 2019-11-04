Peugeot-Fiat birleşmesinde aralık ayında imza atılabilir

04 Kasım 2019

Otomotiv dünyasının iki devinin birleşmesiyle sürecinde konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre Fiat Chrysler ile Peugeot'un sahipi PSA arasında bağlayıcı bir birleşme anlaşmasının Aralık ayının ilk yarısında imzalanması bekleniyor.



Kaynaklar, tarafların birleşme anlaşmasının detaylarını sonuçlandırmak için yoğun şekilde çalıştıklarını ve bağlayıcı bir mutabakat zaptının 3-4 hafta içinde ortaya çıkmasının amaçlandığını ifade ediyorlar.



Bu, anlaşmanın Aralık ayının ilk yarısında veya en geç Noel'e kadar imzalanabileceği anlamına geliyor.



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