Peugeot Türkiye, mart satışlarıyla kendi rekorunu aştı

Peugeot Türkiye'nin mart ayında toplam 11 bin 177 adet satışla tarihinin en yüksek aylık satış hacmine ulaştığı açıklandı.

Fransız otomobil markası, ayrıca martı yüzde 9,6 pazar payıyla geride bıraktı.

Tüm marka bazlı satışlarda ikinci sırada

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, martta 7 bin 980 adet binek araç satışı gerçekleştiren marka, yüzde 8,7’lik pazar payıyla tüm marka bazlı satışlarda ikinci sırada yer aldı.

Peugeot Türkiye'nin hafif ticari araç pazarındaki başarısı da bu dönemde sürdü. 3 bin 197 adet hafif ticari araç satışıyla pazardan yüzde 12,8 pay alan Peugeot, markalarda ilk 3'e girdi.

Yılın ilk çeyreğinde toplam satışları 19 bin 602 adede ulaşan şirket, yüzde 7,1'lik pazar payıyla genel satışlarda 6'ncı sırada konumlandı. Peugeot Türkiye, ilk çeyrekte 14 bin 437 adet binek, 5 bin 165 adet de hafif ticari araç satışına imza atarak tüm markalar arasında sırasıyla 6'ncı ve 5’inci sırada yer aldı.

SUV pazarında lider konumda

Şirket, martta gerçekleştirdiği 7 bin 834 adet SUV satışıyla yüzde 13,9 paya ulaştı ve bu pazarda lider konuma geldi. Markanın ilk çeyrekteki SUV satışları ise 14 bin adedi aştı ve yüzde 10,5'lik pazar payıyla, bu dönemde SUV pazarının ilk sırasında yer aldı.

Markanın SUV segmentindeki en başarılı modeli, Peugeot 2008 oldu. Model, martta 3 bin 208, ilk çeyrekte ise 5 bin 595 adetlik satış gerçekleştirerek B-SUV pazarının zirvesine tırmandı.

Şirketin hafif ticari araç modeli Peugeot Rifter, martta ulaştığı 2 bin 434 adetlik satış rakamı ve ilk çeyrekte 3 bin 651 adet satışla segmentinin ilk sırasına çıktı. Rifter, mart ayı hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen model de oldu.

PEUGEOT Türkiye'nin elektrikli araç hamlesi, yılın ilk bölümünde öne çıktı. Markanın batarya elektrikli araç (BEV) modelleri, mart ayında elektrikli binek pazarında ilk 5'e girerken, E-208 ise ilk çeyrek sonunda kendi segmentinin lideri oldu.

E-2008 ve E-308 modelleri, yılın ilk çeyreğini segmentlerinin 3'üncü sırasında tamamladı. Elektrikli Peugeot SUV'lar, geçen ay elektrikli araç pazarında ilk 5'e girdi.

"Güçlü bir ilk çeyrek performansı sergiledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gupse Kaplan, marka olarak güçlü bir ilk çeyrek performansı sergilediklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Aylık satış rekorumuzu kırdığımız mart ayı, bizi Peugeot'nun global ağında 4'üncü sıraya taşıdı.

Martta B-SUV pazarında satılan her 4 araçtan biri Peugeot 2008. Aynı şekilde 3008, 408 ve 5008 modellerimizin güçlü satış performansı da eklendiğinde, Türkiye SUV segmentinin açık ara lideri konumundayız. Hem mart ayı hem de ilk çeyrek satış rakamlarında Peugeot, en fazla SUV satan marka oldu."