Peugeot'dan 2008, 408 ve 5008 dahil birçok modelinde sıfır faizli kredi kampanyası!

Peugeot Türkiye, eylül ayı kampanyası başlattığını duyurdu. Ay boyunca sürecek kredi teklifleri kapsamında, B-SUV segmentinde benzinli ve sıfır emisyonlu sürüş imkanı sunan yüzde 100 elektrikli olmak üzere 2 farklı motor seçeneğiyle satışa çıkarılan Peugeot 2008 ve yüzde 100 elektrikli E-2008, 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor.

Kompakt segmentte yer alan ve fastback tasarımıyla dikkati çeken 408'e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler, Allure donanımında 200 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi, tüzel müşteriler ise GT donanımında 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından faydalanabiliyor.

Peugeot 308 ve E-308 için kredi kampanyası

Yeni nesil i-Cockpit teknolojisiyle sürüş keyfini deneyime dönüştüren ve konfor özelliklerini kullanıcılarıyla buluşturan C segmentindeki hatchback temsilcisi 308, 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı krediyle, 0 emisyonlu yüzde 100 elektrikli E-308 yine 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı kredi fırsatıyla eylül ayında da 308 severleri, yetkili satıcılarına bekliyor.

Gelişmiş BlueHDi dizel motoru, 7 koltuklu oturma düzeni ve i-Cockpit teknolojisiyle SUV 5008'de, sadece tüzel müşterilere özel tüm donanım seviyelerinde 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli cazip kredi imkanı sunuluyor

Ticari ürünleri için de kampanya

Dinamik sürüş karakteri, sportif tasarım öğeleri ve teknolojisiyle öne çıkan 208'i tercih edenler, 120 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, yüzde 100 elektrikli E-208'i satın almak isteyenler ise 160 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Hem teknolojik iç mekan özellikleri hem de dinamik sürüş karakteriyle öne çıkan ve D segmentinde yer alan amiral gemisi modeli 508 için de sadece tüzel müşteriler için 130 bin lira 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi teklifi sunuluyor.

Şirket, eylül ayında da yenilenen hafif ticari ürün gamında sunduğu sıfır faizli kredi teklifleri ile dikkati çekiyor.

Yeni nesil BlueHDi dizel motoruyla performans ve verimliliği harmanlayan, 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzıman sistemiyle sürüş keyfi sunan yeni Rifter'ın Allure ve GT donanımlı otomatik şanzımanlı versiyonlarında 250 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, Allure donanımlı manuel şanzımanlı versiyonunda ise 130 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.

Yeni Partner Van, 300 bin lira için 12 ay 0 faiz, çok yönlülüğü ile dikkati çeken yeni Expert Traveller ve Expert Van 250 bin liraya 12 ay 0 faiz, büyük oyuncuların tercihi yeni Boxer Van (4,2 Ton hariç ) modellerinde ise 700 bin liraya 12 ay yüzde 2,99 faiz imkanı sunuluyor.