Peugeot'nun 2024'ün son 4 ayında yeni 3008 satış hedefi: 6 bin

Türkiye'de Allure ve GT olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunulan yeni 3008 ve E-3008, ilk aşamada 136 beygir gücündeki 48V hibrit teknolojili benzinli motor ve 210 beygirlik güce sahip yüzde 100 elektrikli versiyon seçeneklerinden oluşan 2 ayrı güç ünitesi seçeneğiyle yollara çıkıyor.

STLA Medium platformunu kullanan ilk model: E-3800

Yeni 3008 1.2 Hybrid 136HP e-DCS6'nın fiyatları 2 milyon 190 bin liradan, 73 kWsa batarya kapasitesi ile ve 500 kilometrelik (WLTP) elektrikli menzili sunan yeni E-3008'in başlangıç fiyatı ise 1 milyon 865 bin liradan başlıyor.

Yeni 3008'de sunulan yeni nesil 136 beygirlik 1.2 PureTech benzinli hibrit motor, yeni e-DCS6 şanzıman ile ileri seviye sürüş keyfi ve düşük yakıt tüketimi ile verimlilik sunmayı hedefliyor. Stellantis'in yeni STLA Medium platformunu kullanan ilk modeli ünvanına sahip E-3008'in 210 beygirlik elektrikli versiyonu ise yüksek performans sunarken aynı zamanda 500 kilometreye kadar menzil sunabilmesiyle de öne çıkıyor.

2024 satışının yüzde 20'sinin elektrikli model olması bekleniyor

Gülin Reyhanoğlu, "Stellantis'in yeni platform yatırımı olan STLA'nın orta boyutlu yeni nesil platformu üzerinde yükselen ilk model, yeni Peugeot 3008 oldu. Öyle ki yeni nesil 3008, 2 ay gibi kısa bir sürede Avrupa pazarlarında 50 bin adedin üstünde sipariş alabilme başarısına ulaştı. Biz de Türkiye'de bu sene son 4 ayda toplam 6 bin adet yeni nesil Peugeot 3008 satışı hedefliyoruz. Bu seneki satışın yaklaşık yüzde 20'sinin elektrikli versiyon olmasını bekliyoruz" açıklamalarında bulundu.