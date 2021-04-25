Porsche, Almanya'da elektrikli araçlar için batarya fabrikası inşa edecek

Volkswagen'in lüks spor otomobil birimi Porsche, Almanya’ya elektrikli araçlar için pil hücresi üretecek bir fabrika inşa edeceklerini ve bununla elektrikli ulaşım planlarını hızlandıracaklarını duyurdu.

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gazetesinin haberine göre , ağırlıklı olarak Asya'daki akü tedarikçilerine güvenen Avrupalı ​​otomobil üreticileri, Avrupa Birliği'ndeki daha katı çevre kurallarını karşılamak için elektrikli araç üretimindeki artış ışığında yurtdışı bağımlılıklarını azaltmaya çalışıyorlar.

Porsche CEO’su Oliver Blume, dün gazeteye yaptığı açıklamada, "Bataryalar, Almanya'nın otomobil endüstrisi için kendi ülkemizde de sahip olmamız gereken önemli bir teknoloji ve Porsche bunda öncü bir rol oynamak istiyor" dedi ve pil fabrikasının Tuebingen'in Swabian kasabasında kurulacağını ekledi.

Porsche, Avrupa'da yarım düzine batarya tesisi kurmayı ve küresel olarak elektrikli araçları şarj etmek için altyapıyı genişletmeyi planlayan ana şirketi Volkswagen'den elektrikli araç bataryaları satın alacak.

Blume, "Ancak yüksek performanslı bataryalar için de bir segment olacak. Tıpkı yüksek performanslı içten yanmalı motorları geliştirdiğimiz gibi, şimdi de yüksek performanslı bataryalarda da öncü olmak istiyoruz" dedi.