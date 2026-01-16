Porsche satışları 2025’te yüzde 10 geriledi, 2009’dan bu yana en sert düşüş

Volkswagen AG’nin lüks otomobil markası Porsche, 2025 yılında küresel çapta 279 bin 449 araç sattığını açıkladı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 10’luk düşüşe işaret ederken, şirket açısından 2009’dan bu yana kaydedilen en sert yıllık satış gerilemesi oldu.

Porsche tarafından yapılan açıklamada, satışlardaki düşüşte özellikle Çin ve Almanya pazarlarının öne çıktığı belirtildi. Şirket ayrıca, içten yanmalı motorlu 718 spor otomobil ve Macan SUV modellerinde yaşanan “arz boşluklarının”, teslimatları sınırlayan önemli bir unsur olduğuna dikkat çekti.

ABD, Porsche’nin en büyük pazarı oldu

2025 yılında ABD pazarı, Çin’i geride bırakarak Porsche’nin en büyük satış pazarı konumuna yükseldi. Çin’de talebin zayıflaması ve ekonomik yavaşlama, markanın bölgedeki performansını olumsuz etkiledi.

Porsche, son dönemde elektrikli araçlara yönelik talebin beklentilerin altında kalması ve Çin pazarındaki durgunluk nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor.

Yönetimde değişim, toparlanma 2026’ya bırakıldı

Şirket yönetiminde de önemli bir değişiklik yaşandı. 1 Ocak itibarıyla Michael Leiters’in göreve gelmesiyle, Volkswagen CEO’su Oliver Blume’un Porsche’deki çift görevi sona erdi.

Porsche Mali İşler Direktörü Jochen Breckner, 2025 yılının şirket açısından dip nokta olacağını belirterek, 2026 sonrasında yeniden çift haneli kâr marjlarının hedeflendiğini ifade etmişti.