Porsche'nin 2024'te otomobil satışları düştü

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu'nun spor otomobil markası Porsche, 2024'e ilişkin araç teslimat sonuçlarını duyurdu. Buna göre Porsche, küresel araç teslimatlarının, geçen yıl 2023'e göre yüzde 3 azalarak 310 bin 718'e gerilediğini bildirdi. Nedeni olarak ise Çin'deki talep düşüklüğü gösterildi.

Alman üreticinin Çin'e yaptığı teslimatlar küresel teslimatlarının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor. Şirket, Avrupa Birliği ve Çin arasındaki gümrük vergisi geriliminden etkileniyor.

Avrupa ve Kuzey Amerika'daki satış rakamları

Alman spor otomobil markasının Avrupa'daki satışları ise 2024'te yıllık yüzde 8 artarak 75 bin 899'a ulaştı.

Porsche'nin Kuzey Amerika'daki teslimatları da yüzde 1 artarak 86 bin 541'e yükseldi.

Şirketin ana pazarı olan Almanya'da teslimatlar, Panamera, 911 ve yeni elektrikli SUV Macan'ın yeni sürümleriyle yüzde 11 artarak 35 bin 858 oldu.

Çin'deki satışlarda yüzde 28'lik düşüş yaşandı

Porsche, söz konusu dönemde Çin'de yıllık yüzde 28'lik bir düşüşle 56 bin 887 araç teslimatı gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan şirket, "Çin'deki düşüş temel olarak bu bölgede devam eden zorlu ekonomik durumdan kaynaklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Porsche, Ekim 2024'te, devam eden zayıf talep nedeniyle Çin'deki bayi ağını azaltacağını duyurmuştu.