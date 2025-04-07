Premium sınıfta fişli rekabet

Markanın tarihi için önemli bir model olan X1, ilk olarak 2009 yılında pazara sunulmuştu. Önemli olduğunun altını çizdik çünkü piyasaya çıktığı dönemde markanın ezeli rakipleri olan Audi ve Mercedes-Benz bu alana hala kompakt seviye de girmemişti. Audi ilk olarak Q3’ü 2011’de çıkarabilmişti. Mercedes ise 2013 yılına kadar GLA’yı üretememişti. Bu yüzden X1 uzun bir süre premium sınıfta kompakt bir SUV model olarak hüküm sürdü. Ayrıca önemli bir detay da aslında

X1’in ilk neslinde arkadan itişli oluşu.

Elektrik desteğiyle 4 çeker

Az bilinen bir detay ama aslında ilk X1 e90 kasa kodlu BMW 3 Serisinin platformunda hayat bulmuştu. Şimdi ise artık BMW 2 Active Tourer ve MINI Countryman ile aynı platformu paylaşan X1 karşımızda. Üçüncü nesliyle pazara çıkan model, şişkin tasarımı ve heybetli duruşuyla dikkat çekiyor. Plug-in hibrit bir model olması onun 4 çeker bir seçenek olmasının önüne geçemiyor. Tabi burada hem elektriğin gücü hem de yakıt verimliliği dikkat çekiyor. Bir spor otomobil gibi sürüş karakteriyle aslında araç, düşük yakı tüketimini sunuyor.

4 çekerin avantajıyla araç iyi de yol tutuyor. Onu ailenin diğer öğelerinden ayıran çok belli başlık özellikler yok fakat sol çamurluk üzerinde yer alan enerji kapağı bir plug-in hibrit olduğunun bilgisini veriyor. M Sport versiyonuyla konuğum olan modelde, ön ve arka tampon detayı yer alıyor. Aynı zamanda araçta birçok alanda piyano black siyahı detaylar mevcut. 19 inç’lik jantlar da bu donanımın detaylarından. İç mekanda koltuklar daha sportif. Vücudu sarıyor. Metal pedallar dikkat çekerken, konsolda bulunan kablosuz şarj ünitesi bardaklıkların hemen önünde yer alıyor. Arka koltuklara geçtiğimizde ise hem diz hem de baş mesafesinin yeterli olduğunu görüyoruz. Aracın bagaj hacmi de 490 litre seviyesinde.

Şarjı dolu tutarsan ortalama tüketim 1 litre

Aracın kalbinde iki farklı motor var. İlk seçenek 1.5 litrelik benzinli motor. Bu motor 136 beygirlik 3 silindirli bir motor. Arka aksa yerleştirilmiş olan 109 beygir gücündeki elektrikli motor ise bu motora eşlik ediyor ve toplam gücün 245 beygir olmasını sağlıyor. Sistemin toplam torku ise 477 Nm. X1 sadece elektrikli motoruyla sürüş modları sayesinde ilerleyebiliyor.

Brüt batarya kapasitesi 16.3 olan elektrikli motor ortalama 2.5 saatlik bir zamanda AC şarjlar ile şarj edilebiliyor. Yakıt tüketimini ise ortalamada 1.1 litre olarak açıklamış BMW. Bu değere ulaşmak için bataryanızı doldurmak durumundasınız.