Prof. Dr. Dudenhöffer: Dönüşüme geç kalan kaybedecek

Esra ÖZARFAT

BURSA - “Otomotiv Tedarik Endüstrisinin Geleceği” Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) desteğiyle Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından düzenlenen konferansta masaya yatırıldı. TAYSAD eski başkanı Alper Kanca’nın moderatörlüğünü yaptığı konferansta otomotiv alanında Almanya’nın önde gelen kanaat önderlerinden Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer, otomotiv endüstrisinin gelecek trendleriyle ilgili bir sunum yaptı. Konferansın açılışında konuşan OİB Başkanı Baran Çelik, gelinen noktada otomotiv endüstrisinin büyük bir hızla bugünkünden çok farklı bir endüstriye dönüştüğüne işaret etti. Sektördeki değişime paralel olarak yeni mesleklerin ortaya çıktığına ve vasıflı iş gücünün öneminin arttığına dikkat çeken Baran Çelik, “Boston Consulting firmasının yapmış olduğu bir araştırmaya göre Avrupa’da içten yanmalı araçlara parça üreten şirketlerde 500 bin kişilik istihdam kaybı oluşacak, buna karşılık yeni nesil sıfır emisyonlu araçlara tedarik sağlayan şirketlerde 300 bin kişilik istihdam sağlanacak. Yani otomotivde yaşanan dönüşüm neticesinde yaşanacak istihdam kaybının bir bölümü yeni iş alanları ile telafi edilebilecek. Bu nedenle yeni meslek alanlarında uzmanlaşmanın teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması da önem taşıyor” dedi. Albert Saydam da TAYSAD olarak otomotiv sanayinin öncü ülkelerine yönelik projeler geliştirdiklerini, hedef ülke olarak da Almanya’yı belirlediklerini, yakın zamanda Fransa ve Birleşik Krallık’ı da kapsayacak şekilde genişleteceklerini söyledi.

“Gelecek, yapay zekanın devrimi olacak”

Otomotiv endüstrisinde yaşanan dönüşümde Çin’in önemli bir gücü temsil ettiğine vurgu yapan Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer, geleceği ‘yapay zeka ve otonom sürüşün devrimi’ olarak tanımladı. Çin’de bin kişiye 110, Hindistan’da ise 26 araç düştüğünü belirten Dudenhöffer, geleceğin piyasasının Asya olduğunu vurgulayarak Asya ile yapılacak işbirliklerinin önemine dikkat çekti. Pek çok kişinin paylaşımlı araç kullanmadığını ifade eden Ferdinand Dudenhöffer, gelecekte daha çok araç aboneliği veya leasing sisteminin yaygınlaşacağını, satış sonrası sistemlerin de değişeceğini ifade etti. Elektrikli araçlarda özellikle batarya üretimine yoğunlaşılması gerektiğini kaydeden Dudenhöffer, tedarikçilerin de bu hızlı dönüşüme bir an önce adapte olması gerektiğini, aksi halde çok geç kalınmış olacağını söyledi. Bir otomotiv ülkesi olan Türkiye’nin sahip olduğu altyapıyla dünyaya entegre olabileceğinin altını çizen Dudenhöffer, “Önemli olan doğru siyasi işbirliği içinde olmamız. Bu şu an zor. Açık işbirliği içinde olmanız gerektiğini siyasete anlatmanız gerek. Siyasi problemleri çözmek çok önemli” diye konuştu.