PSA Grup, Türkiye'de yatırımları hızlandırdı

11 Mayıs 2020

Aysel YÜCEL

Bünyesindeki Peugeot, Citroën, Opel ve DS markalarıyla nisan ayında satış rekoru kıran Fransız otomotiv grubu PSA, Türkiye’deki yatırımlarını da hızlandırdı. Torbalı’daki Opel’in arazisini tüm Groupe PSA markalarının ortak yedek parça dağıtım merkezi olarak faaliyete geçiren şirket, bu tesisi tüm Avrupa için stratejik yedek parça deposu yapmayı hedefliyor. İstanbul’da üç markalı bayi Mepa’yı açan PSA, son olarak Türkiye’deki ikinci DS Store’u mayıs ayı itibariyle Ankara’da hizmete soktu. Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, “Türkiye’de yatırım yapmaya ve büyümeye devam edeceğiz” dedi.

“Türkiye'ye güveniyoruz”

Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, online basın toplantısı düzenleyerek bu satışlardaki başarının perde arkasını anlattı. Cornuaille ayrıca, Türkiye’de hiçbir projenin ertelenmediğini veya iptal edilmediğini vurgulayarak, aksine salgın öncesinde planlanan yatırımların devreye alındığını kaydetti. Cornuaille, “Torbalı’daki arazimizi, tüm Groupe PSA markalarının ortak yedek parça dağıtım merkezi olarak faaliyete geçirdik. Tesiste yeni yatırımlarla, kapasitesi ve kullanım oranı artırıldı. İstanbul’da üç markalı bayimiz Mepa’yı açtık. Son olarak Türkiye’deki ikinci DS Stor’u mayıs ayı itibariyle Ankara’da müşterilerimizin hizmetine sunduk” dedi. Grubun, Türkiye ekonomisi ve pazarına inandığını vurgulayan Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, deponun dört markaya hizmet verdiğini vurgulayarak, bu tesisten diğer ülkelere de hizmet vermeyi planladıklarını söyledi.

Groupe PSA Türkiye, koronavirüs salgınının otomotivde en fazla hissedildiği nisan ayında satışlarda tarihi rekora imza attı. Geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 oranında daralan pazarda PSA, payını 16 puan daha artırdı. Grup, elde ettiği yüzde 29’luk pay ile OEM grup sıralamasında liderliğe yükseldi. Groupe PSA Türkiye ocak-nisan döneminde ise yüzde 27 artış gösteren toplam otomotiv sektöründe yüzde 97 büyüme kaydetti ve pazar payını geçen yılın aynı dönemine göre 4.3 puan daha artırarak, yüzde 16.7’ye taşıdı. Aynı dönem içerisinde grup bünyesinde yer alan Peugeot yüzde 69 büyüme ile nisan ayını lider kapatırken, Opel yüzde 89, Citroën yüzde 209, DS ise yüzde 298 büyüme kaydetti.

Avrupa'dan 10 bin araç getirdi

PSA’yı Türkiye’de liderliğe taşıyan en önemli etken, stok krizinin büyüdüğü ve ithalatın giderek zorlaştığı bir dönemde Avrupa’dan binlerce araç getirmesi oldu. Cornuaille, “Avrupa’da tesislerin kapanmasından önce üretilmiş olan araçların tamamını nisan ayında getirebildik. Kapanan limanlar oldu, biz başka limanlar üzerinden de olsa bu araçları Türkiye’ye getirebildik. Bunların içerisinde daha önce başka pazarlardan talep edilmiş araçlar da vardı. Biz onları da getirdik. Yaklaşık 10 bine yakın araç getirdik” dedi. Cornuaille, yılsonunda pazarın 400 binin üzerinde olacağını tahmin ettiklerini söyledi. Kurdaki artışa paralel olarak, otomotiv fiyatlarında da artış olacağına dikkat çeken Cornuaille, "Öte yandan, tesisler eski normal düzende devam etmeyecek. Bu birçok araç üreticisinin karşısındaki bir sorun. Birçok üretici kar edemeyecek ya da çok düşük karlar elde ediyor olacak. Bu da fiyatı yükselten bir etken olacak” dedi.

Dijitalde tarihi rekor kırıldı



Olivier Cornuaille, bu dönemde iş süreçlerinin tamamını dijitale taşıdıklarını vurgulayarak, "Tüm Peugeot, Citroën, DS ve Opel yetkili satıcılarında ve servislerinde nisan ayı itibariyle; e-rezervasyon, görüntülü görüşme, online araç tanıtımı ve mesafeli satış sistemine geçiş yaptık. Daralan pazara rağmen yeni dijital hizmetlerin devreye girmesiyle birlikte web site ziyaretçi sayımız nisan ayında tarihinin en yüksek rakamı olan 2.6 milyona erişti, 78 bine yakın lead toplandı, 13 bin 481 online satış randevusu talebi alındı, 11 bin 262 adet görüntülü görüşme ve yüzde 71 oranında kredi başvurusu gerçekleştirildi” dedi.