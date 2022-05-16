PTG'nin yeni lastiğini sadece Türkiye üretebiliyor

Aysel YÜCEL

Prometeon Tyre Group (PTG) tarafından geliştirilen ve EMEA Bölgesi’ndeki ülkelerde satışa sunulan premium Pirelli 02 Serisi lastiklerin resmi lansmanı 12 Mayıs’ta İtalya’nın Venedik şehrinde gerçekleşti. 02 Serisi’ni tanıtmanın yanı sıra şirketin stratejilerini ve gelecek vizyonunun paylaşıldığı, 10 ülkeden basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya Türkiye'de geliştirilen teknolojiler damga vurdu. Venedik’te lansmanı yapılan grubun en teknolojik lastiği olan 02 yeni serisi lastikler sadece Türkiye’de üretiliyor. Çünkü bu lastikleri üretebilecek teknoloji sadece Türkiye’deki fabrikada var. Lastikleri geliştiren 150 Ar-Ge mühendisinin 100’ü Türk. 02 serisi lastikler radyo frekansına sahip olan RFID teknolojisine sahip. RFID çipi ile lastik hakkında tüm bilgiler okunabiliyor. Yaptığı kilometre hesaplanıyor, ayrıca lastiğin takibi sağlanıyor. Ayrıca bu teknolojiyi ileriye taşıyacak yazılım da geliştiriliyor. Lastiklerin testleri de Türkiye’de yapıldı. Prometeon Tyre Group, tüm dünyada endüstriyel lastik (kamyon, otobüs, tarım ve iş makinesi) odaklı tek şirket. Group, Anteo, Eracle, Tegrys markalarının yanı sıra Formula ve Pirelli lisansıyla endüstriyel ve ticari lastiklerinin üretimini gerçekleştiriyor. Prometeon’un en büyük fabrikası Türkiye’de bulunuyor. Türkiye dışında Brezilya ve Mısır’da Prometeon fabrikası var. PTG Genel Müdürü Roberto Righi, son 18 ayda kaydedilen başarılı sonuçların da katkısıyla Prometeon Tyre Group olarak çok zorlu bir makroekonomik senaryonun varlığına rağmen 2022 yılında üretim kapasitesini ve verimliliği yükseltmek için yatırımlarını artıracaklarını söyledi. PTG, ciro ve marjlar açısından finansal sonuçlarını daha da iyileştirmeyi hedefl iyor. Grubun 2021’de konsolide cirosu 1,1 milyar Euro olmuştu. Roberto Righi, bu büyüme hedefl eri, içerisinde Türkiye’nin önemli bir rol üstlenmeye devam edeceğini belirterek, “Türkiye bizim için çok önemli bir pazar. Yatırımlarımız sürecek” dedi.

En fazla yatırım Türkiye’ye

2017 kurulan Prometeon Türkiye’den 150 ülke yönetiliyor. Son 5 yılda grup tarafından en fazla yatırım alan ülke de Türkiye oldu. 2017-2021 arasında 120 miylon TL kapasite ve Ar-Ge yatırımı yapıldı. 2022-2024 yılları arasında ise 40 milyon TL’lik yeni yatırım açıklandı. Bu yatırımın 15 milyon TL'si Kocaeli’nde kurulan Ar-Ge Merkezi için kullanılacak.Türkiye’ye bu kadar yatırım yapılmasının önemli nedenlerinden biri de pazarın potansiyeli. Türkiye, Avrupa’nın en büyük ağır vasıta lastik pazarına sahip. Prometeon Türkiye, AFME (Afrika, Orta Doğu), Rusya, CIS (Orta Asya ve Kafk aslar) Bölgesi CEO'su Direktörü Gökçe Şenocak, Kocaeli’nde bulunan fabrikalarında kapasiteyi sürekli artırdıklarına dikkat çekerek, “Biz lastik pazarındaki büyümeyi öngördüğümüz için kapasiteyi artırmaya odaklandık. 2017’de 850 bin adet olan kapasiteyi 5 yılın sonunda 1.5 milyon adete çıkardık. Böylece bu coğrafyadaki en yüksek kapasiteye ulaştık” dedi. 2020 yılında Türkiye ağır vasıta lastik pazarının 2 milyon adetle rekor kırdığını, 2021’de de paralel bir seyir izlediğini belirterek, “Pazar hala büyümeye devam ediyor. Çünkü talep hala çok fazla. Arz-talep dengesi henüz oturmamış durumda. 2024’te kapasitemizi 1.8 milyon adete çıkaracağız” dedi. Şenocak ayrıca, ileriki yıllarda yeni yatırımların da gündeme gelebileceğini söyledi. Türkiye’de yüzde 25’in üzerinde pazar payı olan Prometeon, tek markada ise pazar lideri. Türkiye’deki fabrikada üretimin yarıdan fazlası ihraç ediliyor. Türkiye’deki fabrika Prometeon’un dünya çapındaki en en teknolojik tesisi. İleri teknolojiye sahip lastiklerin yanı sıra üretimde kullanılan çeşitli robotlar da Türkiye’de üretiliyor.

Toprak Razgatlıoğlu'na sponsor oldu

Grup ilk uluslararası sponsorluğunu nisan ayında açıklamıştı. Prometeon imzaladığı uzun vadeli bir anlaşmayla WorldSBK dünya motosiklet şampiyonasının resmi sponsoru oldu. Prometeon Venedik’teki lansmanda ayrıca Superbike dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu’nun da sponsoru olduğunu duyurdu. 1996 doğumlu Türk pilot, 2021 yılında 6 kez dünya şampiyonu ve aynı zamanda kategorisinde bir efsane olan Jonathan Rea ile son turdaki mücadelesinin ardından şampiyonluğu kazanmıştı. Motosiklette dünyanın en iyi genç yeteneklerden biri olan Razgatlıoğlu, şampiyona boyunca kaskında Prometeon logosunu taşıyacak.