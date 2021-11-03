PURE-ETCR 2022’de Türkiye’ye geliyor

Son yıllarda dünyaca ünlü birçok motor sporları organizasyonunu başarıyla üstlenen Türkiye, yepyeni bir müsabakaya daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İlk kez bu yıl düzenlenen ve geleceğin en önemli uluslararası motor sporları organizasyonlarından birisi olarak gösterilen PURE-ETCR’nin (Elektrikli Binek Otomobil Dünya Kupası) bir ayağı 2022 yılında Türkiye’de gerçekleşecek.

Müsabaka için özel olarak hazırlanmış tamamen elektrikli spor otomobillerin kıyasıya mücadele ettiği PURE-ETCR, otomotiv sektörünün geçirdiği elektrikli dönüşüm ile motor sporlarını buluşturan heyecan verici bir organizasyon olarak öne çıkıyor. Discovery Sports Events’in global promotörü olduğu PURE-ETCR, üreticilerin son teknoloji elektrikli otomobillerinin yarış versiyonlarını, yoğun bir rekabet ortamında pistte sergilemeleri için küresel bir platform sağlama vizyonunu taşıyor. Bu bakımdan, önümüzdeki yıllarda birçok markanın ve ülkenin katılacağı, sürekli büyüyen bir uluslararası motor sporları organizasyonu olması bekleniyor.

“Elektromobiliteyi teşvik eden vizyoner bir organizasyon”

PURE-ETCR’nin Türkiye’ye gelmesini sağlayan Emso Sportif’in CEO’su Mert Güçlüer, “PURE-ETCR, heyecanın tavan yaptığı bir mücadeleyi sürdürülebilirlik uygulamalarıyla buluşturan son derece vizyoner bir organizasyon. Elektromobiliteyi teşvik etme, çevreyi koruma ve sürdürülebilirliği yaygınlaştırma gibi birçok misyonu bulunuyor. PURE-ETCR’de üreticilerin pazarla buluşturduğu yol otomobillerinin yarış versiyonlarının yer alması ise motor sporlarına ilgi duyanlar için heyecanı artırıyor. Geçtiğimiz yıl 5 farklı ülkede düzenlenen PURE-ETCR, 127 ülkeden canlı olarak yayınlanıyor. Yarışların 2,7 milyar haneye ulaşma potansiyeli bulunuyor. Böylesine büyük potansiyeli olan ve önemli mesajlar veren bir organizasyonun 2022’de Türkiye’de gerçekleşecek olmasını çok değerli buluyoruz. Önümüzdeki yıl Türkiye’deki motor sporları meraklılarını bambaşka bir deneyim ve oldukça heyecan verici bir müsabaka bekliyor” dedi.

680 HP’lik elektrikli otomobiller yarışıyor

PURE-ETCR, ilk kez 2021 sezonunda düzenlendi. İlk sezonda yarışlar İtalya, Belçika, İspanya, Danimarka ve Fransa’da gerçekleşti. Alfa Romeo, Cupra ve Hyundai’nin yeni nesil tamamen elektrikli otomobilleriyle yer aldığı organizasyonda; 3 farklı takım, 6 ETCR yarış otomobili ve 12 takım pilotu kıyasıya mücadele etti. Bir ETCR otomobili, 65 kWh batarya kapasitesiyle 500 kW güce yani 680 HP’ye ulaşabiliyor. Ortadan motorlu ve arkadan itişli olan bu otomobiller, 0-100 km/s hızlanmasını ise 3,2 saniyede gerçekleştiriyor.