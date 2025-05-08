Putin'den Çin otomobilerine övgü: Rusya'da üretim memnuniyet verici

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve beraberindeki heyetle Kremlin Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşmenin basına açık kısmında iki lider, enerji ve otomotiv başta olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik iş birliklerini değerlendirdi.

Putin, Çin ile enerji alanında önemli projeler üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Örneğin, Uzak Doğu bölgesinden doğal gaz sevkiyatı 2027’de başlayacak ve yılda yaklaşık 10 milyar metreküp kapasiteye sahip olacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Rusya’nın Çin’de inşa ettiği nükleer santrallerin de planlandığı şekilde ilerlediğini kaydetti.

Putin, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde enerji ticareti lokomotif niteliğe sahip. Geçen yıl Çin’e en çok petrol ve boru hattıyla doğal gaz sevk eden ülkeydik. Kömür sevkiyatında ikinci, sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatında ise üçüncü sıradaydık" dedi.

Otomotiv sektörüyle ilgili de açıklamalarda bulunan Putin, "Rusya, Çin otomobillerinin ana ithalatçısı konumunda ve Çin’in otomobil üretimini Rusya’da gerçekleştirmek için attığı adımlardan ötürü memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.