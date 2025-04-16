Rapor ortaya koydu: Otomobil reel fiyatlarındaki düşüş sürüyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ve sahibinden.com’un iş birliğiyle "sahibindex Otomobil Piyasası Görünümü: Nisan 2025" raporu yayımlandı.

Rapora göre, ortalama satılık otomobil cari fiyatı geçen yılın mart ayına göre yüzde 10,6 artarak 950 bin 515 TL oldu.

Otomobil reel fiyatlarındaki düşüş devam ediyor

Raporda, otomobil reel fiyatlarındaki düşüşün 21 ayı bulduğu da kaydedildi:

"Öte yandan, otomobil reel fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,9, bir önceki aya göre ise yüzde 2,1 düşmüştür. Geçen yılın aynı ayına kıyasla otomobil cari fiyatları tüm araç sınıflarında yükselmiştir. Araç sınıflarına göre en yüksek fiyat artışı C sınıfında (yüzde 10,2), en düşük fiyat artışı ise D sınıfında (yüzde 8,5) görülmüştür."

Eski model araçlar fiyatları

Eski model araçların fiyatlarında farklı seyirler görüldüğü belirtilerek, şu açıklamalar yapıldı:

"2004-2008 model yılındaki araçların fiyatları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,9 azalmış 2009-2013 ve 2014-2018 model yılındaki araçların fiyatları ise geçen yılın aynı ayına göre sırasıyla yüzde 2,8 ve yüzde 7,9 artmıştır.

Ortalama otomobil fiyatı 2004-2008 grubunda 448 bin 651 TL, 2009-2013 yaş grubunda 698 bin 539 TL, 2014-2018 model yılında ise 1 milyon 67 bin TL’dir."

Yeni model otomobil fiyatlarında yükseliş

Raporda, yeni model otomobil fiyatlarının yükseldiği, en yüksek artışın 2019 modellerde görüldüğü kaydedildi:

"Yeni model otomobillerinde ise 2022 model yılı (yüzde 1,8’lik düşüş) dışındaki tüm model yıllarındaki otomobillerin fiyatı yükselmiştir.

Yeni model yıllarındaki en yüksek artış (yüzde 12,1) 2019 modellerinde, en düşük artış (yüzde 1,1) 2021 modellerinde görülmüştür. İkinci el piyasadaki en yeni model olan 2024 model yılındaki araçların fiyatı ise 1 milyon 916 bin TL olmuştur."

Yakıt fiyatlarında artış

Geçen yılın aynı ayına kıyasla ise tüm yakıt türlerinde fiyatların yükseldiği kaydedildi:

"Geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında ortalama fiyat tüm yakıt türlerinde yükselmiştir.

Ortalama otomobil fiyatı benzin türünde 1 milyon 180 bin TL, benzin & LPG türünde 508 bin 210 TL, dizel türünde 943 bin 370 TL, hybrid türünde 2 milyon 155 bin TL, elektrik türünde ise 3 milyon 405 bin TL’dir."

Otomobil talep endeksi

Raporda, otomobil talep endeksinin geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksek olduğu da kaydedildi:

"Otomobil talep endeksi hem geçen yılın aynı ayına (yüzde 5,3) hem de bir önceki aya kıyasla (yüzde 11,8) daha yüksektir.

Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlediğimiz satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı geçen aya kıyasla 1,4 puan artarak yüzde 21,3 olmuştur.

Bu artış hem ilan sayısının hem satılan otomobil sayısının artması (sırasıyla yüzde 5,5 ve yüzde 13,1) sonucu meydana gelmiştir.

Otomobil piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kullandığımız satılık otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren kapatılan ilan yaşı geçen aya kıyasla 0,4 gün uzayarak 21,3 gün olmuştur."