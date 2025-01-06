Rekor pazarın tek kazananı SUV modeller
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yeni bir rekora imza atmaya çalışırken, 11 aylık verilerde en çok satan gövde tipi de belli oldu. Daha Ocak-Kasım 2024’te pazarın 1 milyonu devirmesi karşısında sedan, hatchback, MPV ve spor araçlar pazar payı kaybetti. SUV araçlar sert virajı kusursuz dönerek pastayı yüzde 56’ya taşıdı.
Ali YILDIRIM
Türkiye’de sıfır araç satışları yeni bir rekora doğru vites yükseltirken, pazarın kazananı hiç kuşkusuz SUV modeller oldu. Uzun bir süredir pazarda boy gösteren yerden yüksek otomobiller ulaşılabilir oldukça adetlerde de gaza basmaya başladı.
Özellikle son zamanlarda daha ulaşılabilir fiyatlı crossover-SUV modellerin pazara dahil olmasıyla birlikte bir zamanlar sedan ülkesi olarak lanse edilen Türkiye’yi bile bu sevdadan caydırdı. Yılın ilk 11 ayında sıfır araç satışları 1 milyon 68 bin 260 adet olarak gerçekleşti. Bu akşam açıklanacak olan verilerden sonra 2024 yılında toplam araç pazarının 1.2 milyon seviyesini geçmesi bekleniyor.
Artık sedan ülkesi olmaktan çıktık
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Ocak-Kasım 2024’te en çok satan gövde tipi SUV modeller oldu. SUV'ler 1 milyon adedi aşan pazardan yüzde 56,6’lık pastayı almayı başardı. Daha aralık verilerinin açıklanmamasına rağmen söz konusu araçların satışları yüzde 11,6 arttı.
Sedan, HB, station wagon, MPV ve spor araçlar SUV’ler kadar şanslı olmadı. En büyük kaybı yüzde 53,1 ile MPV araçlar yaşadı. Onu yüzde 35 ile spor otomobiller takip etti. Hatchback ve station wagon modeller yüzde 17,4 seviyesiyle hemen hemen aynı kaybı yaşadı. Sedan otomobillerin satışları da yüzde 4,4’lük kayıpla 225 bin 295 adetten 215 bin 284’e düştü. SUV’ler ise 428 bin 433 adetlik satış adedini 478 bin 286’ya taşıdı.
Yeni modellerin hepsi yerden yüksek
Son zamanlarda pazara dahil olan araçların birçoğu SUV modeller. Özellikle elektrikli tarafta dikkat çeken SUV sevdası kendini satış adetlerinde de gösterdi.
Cardata’nın paylaştığı verilere göre ikinci elde de aslında daha çok sedan araçların tercih edildiği görülüyor. Sıfır tarafta kan kaybetmesine rağmen sedanın toplam ikinci el araç pazarındaki toplam payı yüzde 30,9 oldu. Hatchback araçlar da ikinci elde hâlâ tercih edilenler arasında. Payı yüzde 30,6. İkinci elde SUV’ler listenin yüzde 18,7 ile üçüncüsü.
Sıfır araçta fiyat tarafında da sert değişimler yaşandı. Cardata verilerine göre, sıfır araç fiyatların en çok hibrit tarafta arttı. Son 1 yılda fiyatı yüzde 30 artan hibrit modelleri şaşırtıcı bir şekilde dizel araçlar takip etti. Hibrit modellerin fiyat ortalaması lüksleri de kattığımızda 5.5 milyon TL seviyesini buldu. Dizel tarafta 1.8 milyonluk fiyat etiketleri 2.3 milyon seviyesine ulaştı. Benzinli araç fiyatları yüzde 9,4 elektrikli araç etiketleri de 3.2 milyon liradan 3.5 milyon liraya yaklaştı.
Pazar 1.3 milyona gidiyor
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023’te rekorlar serisini yeniden başlattı. Bu sene de açıkçası kimse rekor bir pazar beklemiyordu fakat ertelenen satışların hızla arttığına dikkat çekildi. Sene başında başlayan ÖTV muaf satışlar, GSR II düzenlemesi faiz derken daha 11 ayda 1 milyon adetler görüldü.
Bu gece açıklanacak veriler de pazarın geçen yılı rahatlıkla geçmesi bekleniyor. 2023 Aralık ayında 158 bin 653 adetlik satış yapılmıştı. Toplam pazar 1.2 milyon adet olmuştu. 2024 Aralık ayı için ise 230 bin adetlerden bahsediliyor. Bu adet gerçekleşirse yeni rekor neredeyse 1.3 milyon seviyesi olacak.
Voltaj arttıkça içten yanmalı kaybetti
Yakıt tiplerinde de değişiklikler görüldü. Toplam pazara göre payları düşük olsa da hiç kuşkusuz bu dönemin en çok dikkat çeken yakıt tipleri hibrit ve elektrikli araçlar oldu. Aynı zamanda bu büyüyen pazarda hibrit ve elektrikli araçların diğer yakıt tiplerine göre de büyüme kaydetti. Benzinli, dizel ve otogazlı araç satışları düşerken, voltaj yükseldi. Bu dönemde düşük ÖTV’li elektrikli modellerin satış temposu da dikkatlerden kaçmadı.