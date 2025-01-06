Rekor pazarın tek kazananı SUV modeller

Ali YILDIRIM

Türkiye’de sıfır araç satışları yeni bir rekora doğru vites yükseltirken, pazarın kaza­nanı hiç kuşkusuz SUV modeller oldu. Uzun bir süredir pazarda boy gösteren yerden yüksek otomobil­ler ulaşılabilir oldukça adetlerde de gaza basmaya başladı.

Özellikle son zamanlarda daha ulaşılabilir fiyatlı crossover-SUV modellerin pazara dahil olmasıyla birlikte bir zaman­lar sedan ülkesi olarak lanse edilen Türkiye’yi bile bu sevdadan caydır­dı. Yılın ilk 11 ayında sıfır araç satış­ları 1 milyon 68 bin 260 adet olarak gerçekleşti. Bu akşam açıklanacak olan verilerden sonra 2024 yılında toplam araç pazarının 1.2 milyon seviyesini geçmesi bekleniyor.

Artık sedan ülkesi olmaktan çıktık

Otomotiv Distribütörleri ve Mo­bilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Ocak-Kasım 2024’te en çok satan gövde tipi SUV modeller ol­du. SUV'ler 1 milyon adedi aşan pa­zardan yüzde 56,6’lık pastayı alma­yı başardı. Daha aralık verilerinin açıklanmamasına rağmen söz ko­nusu araçların satışları yüzde 11,6 arttı.

Sedan, HB, station wagon, MPV ve spor araçlar SUV’ler kadar şanslı olmadı. En büyük kaybı yüz­de 53,1 ile MPV araçlar yaşadı. Onu yüzde 35 ile spor otomobiller takip etti. Hatchback ve station wagon modeller yüzde 17,4 seviyesiyle he­men hemen aynı kaybı yaşadı. Se­dan otomobillerin satışları da yüz­de 4,4’lük kayıpla 225 bin 295 adet­ten 215 bin 284’e düştü. SUV’ler ise 428 bin 433 adetlik satış adedini 478 bin 286’ya taşıdı.

Yeni modellerin hepsi yerden yüksek

Son zamanlarda pazara dahil olan araçların birçoğu SUV mo­deller. Özellikle elektrikli tarafta dikkat çeken SUV sevdası kendini satış adet­lerinde de gös­terdi.

Cardata’nın paylaştığı ve­rilere göre ikinci elde de aslın­da daha çok sedan araçların ter­cih edildiği görülüyor. Sıfır tarafta kan kaybetmesine rağmen seda­nın toplam ikinci el araç pazarın­daki toplam payı yüzde 30,9 oldu. Hatchback araçlar da ikinci elde hâlâ tercih edilenler arasında. Pa­yı yüzde 30,6. İkinci elde SUV’ler listenin yüzde 18,7 ile üçüncüsü.

Sıfır araçta fiyat tarafında da sert değişimler yaşandı. Cardata verilerine göre, sıfır araç fiyatların en çok hibrit tarafta arttı. Son 1 yıl­da fiyatı yüzde 30 artan hibrit mo­delleri şaşırtıcı bir şekilde dizel araçlar takip etti. Hibrit model­lerin fiyat ortalaması lüksleri de kattığımızda 5.5 milyon TL sevi­yesini buldu. Dizel tarafta 1.8 mil­yonluk fiyat etiketleri 2.3 milyon seviyesine ulaştı. Benzinli araç fiyatları yüzde 9,4 elektrikli araç etiketleri de 3.2 milyon liradan 3.5 milyon liraya yaklaştı.

Pazar 1.3 milyona gidiyor

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023’te rekorlar serisini yeniden başlattı. Bu sene de açıkçası kimse rekor bir pazar beklemiyordu fakat ertelenen satışların hızla arttığına dikkat çekildi. Sene başında başlayan ÖTV muaf satışlar, GSR II düzenlemesi faiz derken daha 11 ayda 1 milyon adetler görüldü.

Bu gece açıklanacak veriler de pazarın geçen yılı rahatlıkla geçmesi bekleniyor. 2023 Aralık ayında 158 bin 653 adetlik satış yapılmıştı. Toplam pazar 1.2 milyon adet olmuştu. 2024 Aralık ayı için ise 230 bin adetlerden bahsediliyor. Bu adet gerçekleşirse yeni rekor neredeyse 1.3 milyon seviyesi olacak.

Voltaj arttıkça içten yanmalı kaybetti

Yakıt tiplerinde de değişiklikler görüldü. Toplam pazara göre payları düşük olsa da hiç kuşkusuz bu dönemin en çok dikkat çeken yakıt tipleri hibrit ve elektrikli araçlar oldu. Aynı zamanda bu büyüyen pazarda hibrit ve elektrikli araçların diğer yakıt tiplerine göre de büyüme kaydetti. Benzinli, dizel ve otogazlı araç satışları düşerken, voltaj yükseldi. Bu dönemde düşük ÖTV’li elektrikli modellerin satış temposu da dikkatlerden kaçmadı.