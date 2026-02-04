Rekor yılın ardından ilk virajda otoda vites arttı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026 yılını hızlı bir giriş yaptı. İç pazarda satışlar yüzde 9,7 artarak 75 bin 362 adede yükseldi. Bu tablo, neredeyse son 15 yılın en iyi ikinci ocak pazarı olarak kayıtlara geçti. Otomobil satışları yüzde 9,1 hafif ticari araç satışları da yüzde 12,5 artış gösterdi. Sektör için 2026 yüksek devirde başladı.
Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yıl gerçekleşen rekor pazarın ardından 2026’ya da hızlı bir giriş yaptı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, iç pazarda satışlar yeni yılın ilk ayında geçen seneye göre, yüzde 9,77 artarak 75 bin 362 adet olarak gerçekleşti. Bu son yılların en iyi ikinci ocak ayı satışı olarak kayıtlara geçti.
Otomobil satışları yüzde 9,14 artışla 61 bin 55 adede, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 12,56 artışla 14 bin 307 adede ulaştı. 2026 Ocak sektörde sınırlı bir gösterge olarak görülse de pazardaki güçlü artış yılın devamı için umut verici.
SUV ağırlığı korunuyor
Ocak ayında otomobil pazarında SUV modeller yüzde 60,3 pay ile ilk sıradaki yerini korudu. Sedan modeller yüzde 21,2, hatchback modeller ise yüzde 18,3 pay aldı. Bu dağılım, son yıllarda oluşan gövde tipi eğiliminin yılın ilk ayında da devam ettiğini gösterdi.
B sedan segmentinde artık model yok. Bunun yerini B-SUV’ler dolduruyor. Otomobil pazarının yüzde 83,7’si A, B ve C segmentlerinden oluştu. C segmenti 32 bin 428 adetle yüzde 53,1 pay alırken, B segmenti 18 bin 589 adetle yüzde 30,4 pay aldı.
Üst segmentlerde ise satışlar sınırlı kaldı. Bu tablo, pazardaki hareketliliğin ağırlıklı olarak daha erişilebilir fiyat seviyelerindeki modeller üzerinden şekillendiğine işaret etti.
Elektrikli ve hibrit payı artıyor
Benzinli otomobil satışları 26 bin 671 adetle yüzde 43,7 pay aldı. Dizel otomobil satışları da 4 bin 203 adetle yüzde 6,9’luk paya sahip oldu. Otogazlı araçların payı yüzde 0,2’ye kadar düştü. Elektrikli otomobil satışları ocak ayında 11 bin 304 adetle pazarın yüzde 18,5’ini oluşturdu. Elektrikli araçlardaki artışın büyük bölümü 160 kW altındaki modellerden geldi. Hibrit otomobiller ise 18 bin 774 adet ve yüzde 30,7 payla pazardaki yerini korudu. Buna karşılık plug-in hibrit satışlarında belirgin bir düşüş izlendi.
İçten yanmalı motorlu otomobillerde ise motor hacmi fark etmeksizin genel bir gerileme dikkat çekti. 1400 cc altındaki otomobil satışları yüzde 15,8 azalarak pazardan yüzde 27,9 pay alırken 1400-1600 cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 9,1 artarak yüzde 22,4 paya ulaştı. 1600-2000 cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 20,8 azalarak yüzde 0,4 pay, 2000 cc üstü otomobil satışları ise yüzde 51,9 düşüşle yüzde 0,1 pay aldı.
Artık herkes otomatik tercih ediyor
Otomatik şanzımanlı otomobiller 59 bin 455 adetle satışların yüzde 97,4’ünü oluşturdu. Manuel şanzımanlı araçların payı 1600 adetle yüzde 2,6 seviyesinde kaldı. Bu görünüm, son yıllarda oluşan teknik dönüşümün ocak ayında da sürdüğünü ortaya koydu.
Hafif ticari araç pazarında hareket arttı
Hafif ticari araç pazarında van gövde tipi 10 bin 538 adetle öne çıkarak payını yüzde 73,7’ye çıkarttı. Pickup segmentinde artış dikkat çekerken, elektrikli hafif ticari araçların payı sınırlı kaldı. Kamyonet gövde tipi ise yüzde 10,8 pay ve 1546 satışla ikinci sırada konumlandı.
Ocak ayı sonuçları, Türkiye otomotiv pazarında yapısal dönüşümün izlerini taşısa da, yılın tamamına ilişkin güçlü bir tempo okuması yapmak için erken bir tablo sunuyor. Elektrikli ve hibrit modellerin artan payı, SUV gövde tipinin ağırlığı ve içten yanmalı motorlu araçlardaki gerileme dikkat çekerken, pazarın gerçek ritminin önümüzdeki aylarda daha net ortaya çıkması bekleniyor.
Bozkurt: Umut verici bir başlangıç
Yeni yıla hızlı bir giriş yaptıklarını kaydeden Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, bu tablonun umut verici bir başlangıç olduğunu söyledi. Bozkurt, “Yıla başlarken temel beklentimiz, 2026’nın 2025’in gerisinde kalmaması yönündeydi. Ocak ayı rakamları bu öngörüyü destekler nitelikte.
Böyle devam edersek 2026’yı geçtiğimiz yıla benzer bir seviyede tamamlayabiliriz. İlk yarının, 2025 temposuna yakın seyredeceğini öngörüyoruz. Yılın genel yönünü ise ilk çeyrek sonrasında daha net göreceğiz. Otomotiv pazarının 1.2–1.3 milyon adet bandında kalıcı hale geldiğini söyleyebiliriz. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için otomobilin daha ulaşılabilir olması büyük önem taşıyor” dedi.
İlk ayda yerli markalar öne çıktı
Ocak ayında en çok satan modeller arasında yerlilerin olması da dikkatlerden kaçmadı. Özellikle ithal birçok modelin daha pazara 2026 model yılı olarak pazara girmemiş olması ve aynı zamanda yerli üretimin daha hızlı satışa hazır hale gelmesi ilk aylardaki bilinen çizgiyi korudu. Son neslini yaşayan Renault Clio 4 bin 556 adetle adını listede ilk sıraya yazdıran model oldu.
Onu yine yerli üretim avantajıyla Toyota Corolla 3 bin 775 adetle takip ederken, yine Sakarya üretimi C-HR da 3 bin 200 adetle ilk 3’te yer aldı. Listenin dördüncü sırasında Volkswagen Tiguan yer alırken ilk 5’e İzmitli Hyundai i20 de girdi. Devamında ise sırasıyla Renault Megane sedan, Nissan Qashqai, Chery Tiggo 8, Fiat Egea Cross ve BYD Atto 2 yer aldı.