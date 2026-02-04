Rekor yılın ardından ilk virajda otoda vites arttı

Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç paza­rı geçen yıl gerçekle­şen rekor pazarın ardından 2026’ya da hızlı bir giriş yap­tı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) ve­rilerine göre, iç pazarda satış­lar yeni yılın ilk ayında geçen seneye göre, yüzde 9,77 arta­rak 75 bin 362 adet olarak ger­çekleşti. Bu son yılların en iyi ikinci ocak ayı satışı olarak ka­yıtlara geçti.

Otomobil satışla­rı yüzde 9,14 artışla 61 bin 55 adede, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 12,56 artışla 14 bin 307 adede ulaştı. 2026 Ocak sektörde sınırlı bir göster­ge olarak görülse de pazarda­ki güçlü artış yılın devamı için umut verici.

SUV ağırlığı korunuyor

Ocak ayında otomobil pa­zarında SUV modeller yüz­de 60,3 pay ile ilk sıradaki ye­rini korudu. Sedan modeller yüzde 21,2, hatchback mo­deller ise yüzde 18,3 pay aldı. Bu dağılım, son yıllarda olu­şan gövde tipi eğiliminin yı­lın ilk ayında da devam ettiği­ni gösterdi.

B sedan segmen­tinde artık model yok. Bunun yerini B-SUV’ler dolduru­yor. Otomobil pazarının yüz­de 83,7’si A, B ve C segmentle­rinden oluştu. C segmenti 32 bin 428 adetle yüzde 53,1 pay alırken, B segmenti 18 bin 589 adetle yüzde 30,4 pay aldı.

Üst segmentlerde ise satışlar sı­nırlı kaldı. Bu tablo, pazardaki hareketliliğin ağırlıklı olarak daha erişilebilir fiyat seviye­lerindeki modeller üzerinden şekillendiğine işaret etti.

Elektrikli ve hibrit payı artıyor

Benzinli otomobil satışla­rı 26 bin 671 adetle yüzde 43,7 pay aldı. Dizel otomobil satış­ları da 4 bin 203 adetle yüzde 6,9’luk paya sahip oldu. Oto­gazlı araçların payı yüzde 0,2’ye kadar düştü. Elektrikli otomobil satışları ocak ayında 11 bin 304 adetle pazarın yüz­de 18,5’ini oluşturdu. Elekt­rikli araçlardaki artışın bü­yük bölümü 160 kW altında­ki modellerden geldi. Hibrit otomobiller ise 18 bin 774 adet ve yüzde 30,7 payla pazarda­ki yerini korudu. Buna karşı­lık plug-in hibrit satışlarında belirgin bir düşüş izlendi.

İç­ten yanmalı motorlu otomo­billerde ise motor hacmi fark etmeksizin genel bir gerileme dikkat çekti. 1400 cc altındaki otomobil satışları yüzde 15,8 azalarak pazardan yüzde 27,9 pay alırken 1400-1600 cc ara­lığındaki otomobil satışları yüzde 9,1 artarak yüzde 22,4 paya ulaştı. 1600-2000 cc ara­lığındaki otomobil satışları yüzde 20,8 azalarak yüzde 0,4 pay, 2000 cc üstü otomobil sa­tışları ise yüzde 51,9 düşüşle yüzde 0,1 pay aldı.

Artık herkes otomatik tercih ediyor

Otomatik şanzımanlı oto­mobiller 59 bin 455 adetle sa­tışların yüzde 97,4’ünü oluş­turdu. Manuel şanzıman­lı araçların payı 1600 adetle yüzde 2,6 seviyesinde kaldı. Bu görünüm, son yıllarda olu­şan teknik dönüşümün ocak ayında da sürdüğünü ortaya koydu.

Hafif ticari araç pazarında hareket arttı

Hafif ticari araç pazarında van gövde tipi 10 bin 538 adetle öne çıkarak payını yüzde 73,7’ye çıkarttı. Pic­kup segmentinde artış dikkat çekerken, elekt­rikli hafif ticari araçların payı sınırlı kaldı. Kamyonet gövde tipi ise yüzde 10,8 pay ve 1546 satışla ikinci sırada konum­landı.

Ocak ayı sonuçları, Tür­kiye otomotiv pazarında yapı­sal dönüşümün izlerini taşısa da, yılın tamamına ilişkin güç­lü bir tempo okuması yapmak için erken bir tablo sunuyor. Elektrikli ve hibrit modellerin artan payı, SUV gövde tipinin ağırlığı ve içten yanmalı mo­torlu araçlardaki gerileme dik­kat çekerken, pazarın gerçek ritminin önümüzdeki aylarda daha net ortaya çıkma­sı bekleniyor.

Bozkurt: Umut verici bir başlangıç

Yeni yıla hızlı bir giriş yaptıklarını kaydeden Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, bu tablonun umut verici bir başlangıç olduğunu söyledi. Bozkurt, “Yıla başlarken temel beklentimiz, 2026’nın 2025’in gerisinde kalmaması yönündeydi. Ocak ayı rakamları bu öngörüyü destekler nitelikte.

Böyle devam edersek 2026’yı geçtiğimiz yıla benzer bir seviyede tamamlayabiliriz. İlk yarının, 2025 temposuna yakın seyredeceğini öngörüyoruz. Yılın genel yönünü ise ilk çeyrek sonrasında daha net göreceğiz. Otomotiv pazarının 1.2–1.3 milyon adet bandında kalıcı hale geldiğini söyleyebiliriz. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için otomobilin daha ulaşılabilir olması büyük önem taşıyor” dedi.

İlk ayda yerli markalar öne çıktı

Ocak ayında en çok satan modeller arasında yerlilerin olması da dikkatlerden kaçmadı. Özellikle ithal birçok modelin daha pazara 2026 model yılı olarak pazara girmemiş olması ve aynı zamanda yerli üretimin daha hızlı satışa hazır hale gelmesi ilk aylardaki bilinen çizgiyi korudu. Son neslini yaşayan Renault Clio 4 bin 556 adetle adını listede ilk sıraya yazdıran model oldu.

Onu yine yerli üretim avantajıyla Toyota Corolla 3 bin 775 adetle takip ederken, yine Sakarya üretimi C-HR da 3 bin 200 adetle ilk 3’te yer aldı. Listenin dördüncü sırasında Volkswagen Tiguan yer alırken ilk 5’e İzmitli Hyundai i20 de girdi. Devamında ise sırasıyla Renault Megane sedan, Nissan Qashqai, Chery Tiggo 8, Fiat Egea Cross ve BYD Atto 2 yer aldı.