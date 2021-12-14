Renault 1.700 kişiyi işten çıkaracak

Fransız otomotiv üreticisi Renault, Fransa’da 1,700 çalışanın işine son verme planı konusunda sendikaların desteğini aldı.

İşten çıkarmalar, 2022-2024 yılları arasında gerçekleşecek, yine bu dönemde 2 bin 500 kişi de işe alınacak.

Renault çalışanlarını temsil eden işçi sendikaları CFE-CGC, CFDT ve FO sendikalarının planı kabul ettiği belirtildi. Şirketten konu hakkında bugün yapılan açıklamada anlaşmayla 9 yeni model üretileceği ve ülkede yıllık 700 binden fazla üretim hedeflendiği belirtildi.

Renault geçen yıl maliyetleri azaltmak için tüm dünyada 14 bin 600 kişinin işine son verileceğini duyurmuştu.