Renault 5 E-Tech Elektrikli Türkiye geldi

Avrupa’da "2025 Yılının Otomobili" seçilen, Renault 5 E-Tech Elektrikli modelin lansmanı 05.05.2025 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti.

Renault 5’in ruhuna uygun şekilde, 5.5.2025 tarihinde İstanbul’da başlayan lansman yolculuğu, yaz boyunca Türkiye’nin en dikkat çeken lokasyonlarında devam edecek.

Bağdat Caddesi ve Nişantaşı’nda kurulacak R5 Hub alanlarında Renault 5’i daha yakından görmek mümkün olacak. Mayıs ve haziran aylarında Renault 5; Bağdat Caddesi, Kadıköy İskelesi ve Kalamış Park’ta şehirle iç içe yaşamın bir parçası olacak, yaz boyunca üniversiteler ve konserlerde genç hedef kitleyle buluşacak.