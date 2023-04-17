Renault Austral ile SUV pazarına iddialı giriyor

Fransız marka bu kez şeytanın bacağını kır­mak için geliyor. Daha ön­ceki SUV deneyimlerinde pek de istediğini bulama­yan Renault, Austral ile bu sınıftaki boşluğunu doldur­ma peşinde.

Daha önce ya­pılan statik lansmanına ka­tılma şansı bulduğum Aust­ral, Techno Esprit Alpine donanımıyla satışa sunula­cak, 500 adetle sınırlı ön si­pariş için 24 Nisan’ı bekle­mek gerekiyor. 160 HP mild hybrid motorla gelen Aust­ral, 20 sürüş destek sistemi, dev multimedya ekranı, ha­reketli arka koltuklarıyla C segmentinde fark yaratma­yı hedefliyor. Anahtar tes­lim fiyatı 1.119.000 TL olan SUV model için 250.000 TL ön sipariş bedeli ödenecek.