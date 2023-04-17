Renault Austral ile SUV pazarına iddialı giriyor
Fransız marka bu kez şeytanın bacağını kırmak için geliyor. Daha önceki SUV deneyimlerinde pek de istediğini bulamayan Renault, Austral ile bu sınıftaki boşluğunu doldurma peşinde.
Fransız marka bu kez şeytanın bacağını kırmak için geliyor. Daha önceki SUV deneyimlerinde pek de istediğini bulamayan Renault, Austral ile bu sınıftaki boşluğunu doldurma peşinde.
Daha önce yapılan statik lansmanına katılma şansı bulduğum Austral, Techno Esprit Alpine donanımıyla satışa sunulacak, 500 adetle sınırlı ön sipariş için 24 Nisan’ı beklemek gerekiyor. 160 HP mild hybrid motorla gelen Austral, 20 sürüş destek sistemi, dev multimedya ekranı, hareketli arka koltuklarıyla C segmentinde fark yaratmayı hedefliyor. Anahtar teslim fiyatı 1.119.000 TL olan SUV model için 250.000 TL ön sipariş bedeli ödenecek.