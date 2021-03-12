Renault, Daimler'deki hissesini satacak

Fransız otomobil üreticisi Renault SA, borçlarının bir kısmını ödemek için Mercedes markasının üreticisi Daimler AG'de bulunan yüzde 1,54 hissesini satacağını duyurdu.



Renault, hisse satışından 1,2 milyar euro beklediğini belirtirken, hisselerini satmış olmasının Daimler ile sektörde yaptıkları ortaklıkların, işbirlikmlerinin değişmeyeceğini ifade etti. Renault, 2020 yılını 8 milyar euro zarar ve 3,6 milyar euro net borçla kapattı.