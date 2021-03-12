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Renault, Daimler'deki hissesini satacak

Renault SA, Mercedes markasının üreticisi Daimler AG'de bulunan yüzde 1,54 hissesini satacağını duyurdu. Hisse satışından gelmesi beklenen 1,2 milyar euro ile Renault borçlarının bir kısmını kapatmayı planlıyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Fransız otomobil üreticisi Renault SA, borçlarının bir kısmını  ödemek için Mercedes markasının üreticisi Daimler AG'de bulunan yüzde 1,54 hissesini satacağını duyurdu.

Renault, hisse satışından 1,2 milyar euro beklediğini belirtirken,  hisselerini satmış olmasının Daimler ile sektörde yaptıkları ortaklıkların, işbirlikmlerinin değişmeyeceğini ifade etti. Renault, 2020 yılını 8 milyar euro zarar ve 3,6 milyar euro net  borçla kapattı.