Renault Duster artık Bursa'da üretiliyor!

Renault Duster, 'Renault Uluslararası Oyun Planı' kapsamında Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilmeye başlandı. Duster, Renault markası altında Bursa’da üretilerek tüm Türkiye’de satışa sunuluyor.

Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek, Türkiye'nin Renault Group için kritik bir merkez olarak önemli bir rol üstlendiğini belirterek "Bugün Türkiye'deki her 7 otomobilden biri, Renault logosunu taşıyor" dedi.

Hedeflerinin Türkiye'deki pazar liderliğinde güçlenmek olduğunu aktaran Ptacek, bunun için Bursa fabrikasının endüstriyel varlığı büyük önem taşıdığını kaydetti.

Dört yeni model

Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek, şöyle devam etti: "Oyak Renault fabrikası, Türkiye'nin en büyük binek otomobil üretim kapasitesine sahip. Aralık 2023’te açıkladığımız ‘Renault Uluslararası Oyun Planı’ kapsamında, 2027 yılına kadar Türkiye’de 4 yeni modelin üretimine başlanacağını duyurmuştuk. Bu planın ilk adımını, Oyak Renault’ta Renault Duster üretimine geçerek attık. 2027’ye kadar devreye alacağımız 3 yeni modelle Türkiye pazarındaki liderliğimizi güçlendirmeyi ve Bursa fabrikasını sadece Avrupa için değil, dünya genelindeki diğer ülkeler için de bir ihracat merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, 2025 yılının ilk yarısında yeni nesil hibrit motor üretimine geçmeye hazırlanıyoruz. Tüm bu gelişmelerle birlikte, mühendislik ekiplerimizi güçlendirme çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz.”