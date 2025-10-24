Renault Group yılın ilk 9 ayında ne kadar araç sattı?

Renaul Group'un otomotiv segmenti gelirleri 2024'ün üçüncü çeyreğine göre yüzde 5,1 artarak 9,8 milyar Euro olarak gerçekleşti. Grubun 9 aylık geliri ise 39,1 milyar Euro oldu.

Grubun yılın üçüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine geliri yüzde 6,8 artışla 11,4 milyar Euro'ya ulaştı.

Otomotiv gelirlerini yılın 9 ayında 34,3 milyar Euro'ya çıkaran şirket, faaliyet marjını ise yaklaşık yüzde 6,5 düzeyinde korudu.

Elektrikli ve hibrit araçların toplam satışlardaki payı yüzde 44'e ulaştı. Renault 5 E-Tech, Avrupa B segmentinde liderliğini sürdürürken, Clio modeli Avrupa genelinde tüm kanallarda en çok satan ikinci otomobil oldu.

Üçüncü çeyrekte 529 bini aşkın araç satıldı

Renault Group, üçüncü çeyrekte toplam 529 bin 486 araç satışı gerçekleştirdi. Satışlar bu dönemde yüzde 9,8 artarken, uluslararası pazarlarda yüzde 14,9, Avrupa'da ise yüzde 7,5 büyüme görüldü.

Grubun, yılın 9 ayında toplam satış hacmi yüzde 3,8 artışla 1 milyon 698 bin 964'e ulaştı. Ayrıca şirket, Avrupa genelinde üçüncü sıradaki konumunu korudu.

Gruba bağlı üç otomotiv markası da bu dönemde büyüme gösterdi. Renault markası, Avrupa pazarında üçüncü sırada yer alırken, elektrikli araç satışları grup içindeki toplam satışların yüzde 20'sini aştı. Renault 5 E-Tech B segmentinde birinci sırada yer alırken, hibrit segmentte ikinci, hafif ticari araçlarda ikinci ve Fransa genelinde birinci oldu.

Dacia, perakende binek otomobil satışlarında ikinci sırada yer aldı ve Avrupa genelinde binek araç satışlarında 9. sıraya yükseldi. Sandero, Avrupa genelinde tüm satış kanallarında en çok tercih edilen otomobil ünvanını sürdürdü. Alpine markası ise geçen yılın aynı dönemine göre bu çeyrekte satışlarını iki katın üzerinde artırdı.

Grup, bu yıla ilişkin finansal beklentilerini 15 Temmuz'da güncellerken, işletme marjını yaklaşık yüzde 6,5, serbest nakit akışını ise 1-1,5 milyar Euro arasında öngörüyor.