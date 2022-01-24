Renault ile Geely, Güney Kore’de otomobil üretecek

Geçen yaz bir ortaklık sözleşmesi imzlayan Çin otomotiv şirketi Geely ile Fransız Renault Grubu, Güney Kore’de termik ve hibrid araçlar üreterek daha sonra da ihracata yönelmek üzere benimsedikleri ortak stratejiyi açıkladı.

Çin Uluslararası Radyosunun haberine göre, açıklamada Fransız markasının Kore’de Geely ile ortaklık sonucunda Çin Asya’nın genelinde satışlarını artırmasına yol açacağı görüşüne yer verildi.

Yeni araçların ortak üretiminin 2024 yılında Kore’de Pusan’daki fabrikada başlamasının öngörüldüğü bildirildi. Üretilecek araçlar, Geely’nin alt şirketi Volvo tarafından tamamlanan kompakt modüler platform üzerine oturmuş olacak ve motor için Çinli grubun teknolojileri uygulanacak.

Her iki otomobil grubunun sözcüleri, üretilecek araçların düşük emisyonlu olacağını ve elektrikli-hibrid araçların Asya piyasalarındaki varlığını büyüteceğini vurguladı. Ancak her iki grup da hedeflerine ilişkin herhangi bir sayısal veri paylaşmadı.

Öte yandan bu girişimle Çin’de hibrid araçlarla ilgili yeni bir markanın yaratılacağı düşünülüyor. Ayrıca bu ortaklık anlaşmasının Geely’e, Güney Kore ile Birleşik Devletler arasındaki serbest ticaret anlaşmasından yararlanarak, dünyanın ikinci otomobil pazarı olan Amerikan piyasasına dolaylı bir erişim sağlamasının da önünü açacak.