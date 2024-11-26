Renault MAİS yönetici 2025'te 1 milyon satış bekliyor

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, yeni Renault Duster'ın Bursa'daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretime başlaması dolayısıyla düzenlenen basın gezisinin piyasaya ilişkin tahminlerini paylaştı.

Otomotiv sektöründe 2024 yılını değerlendiren Çağdaş, diğer markalar gibi Renault için de zor geçtiğini belirtti.

2024'teki seçim döneminin tüm otomotiv piyasasındaki talep dengesini değiştirdiğini dile getiren Çağdaş, öne alınan taleplerin olduğunu, bunun yanı sıra, nisan ayında genel güvenlik standartları paketinin 1 no'lu paketten 2 no'lu pakete çevrilmesi süreciyle karşılaştıklarını anımsattı.

Faizler gerilerse, kur dengelenirse...

Dolayısıyla üretim siparişi verilmiş birçok aracını biraz iskonto yaparak satmak durumunda kaldıklarını vurgulayan Çağdaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm sektörde süreç böyleydi. Dolayısıyla aslında satış olarak var ama finansal performans anlamında çok parlak sonuçların olmadığı bir yıl oldu, bütün otomotiv sektörü açısından. Bizim için de hedeflediğimiz araç adetlerini sattık. Hedeflediğimiz müşteri memnuniyeti bizim için birincil ilke, bunu sağladık. Finansal performans anlamında kötü değiliz. Bu anlamda olması gerektiği kadar oldu diyebilirim. 2025 yılında özellikle faizlerin bir miktar aşağı gelmesi, kurlardaki dengenin daha da oturması gerçekleşirse otomotiv talebinin yine 1 milyon adetler civarında olması muhtemeldir. Daha istikrarlı, daha düzgün şekilde artan bir piyasa talebinin olmasını bekliyorum."