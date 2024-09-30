Renault Rafale iddialı geldi

Fransız markanın en yüksek teknoloji ve konfor sunma vadindeki modeli Rafale 2 milyon 650.000 TL’lik başlangıç fiyatıyla Türkiye’de. Renault Türkiye ekibinin havacılık geçmişi ve otomobilin teknolojisini harmanladığı özel bir gösteriyle Selçuk Havalimanı’nda tanıttığı model, D- SUV segmentinde Fransız markanın bayrağını taşıyacak.

200 HP E-Tech tam hibrit motoruyla otomobili yurtdışında İspanya’daki lansmanında kullanma şansına da sahip olmuştum. Solarbay cam tavanı, yüksek teknolojisi, havacılıkla ilintili tasarım detayları ile gelen Rafale CMF-CD platformu kullanılarak geliştirildi.

Hafif yükseltilmiş fastback tarzıyla SUV coupe sınıfında yer alıyor. Belirgin omuz çizgisiyle dinamik ve sportif bir görünüm ortaya koyarken, güçlü ön cephesi ve gövde oranlarıyla güçlü bir izlenim bırakıyor. Renault'nun marka imajında sadık bir duruş sergileyen Rafale'in ön ızgarası, merkezi logonun etrafında 3 boyutlu tasarımla düzenlenen küçük elmaslar barındırıyor. Renault Rafale, ikisi yeni olmak üzere beş farklı gövde rengiyle sunuluyor.

Yeni renkler Saten Sedef Beyaz ve Alpine Mavi’nin yanı sıra; Alev Kırmızı, Yıldız Siyah ve Mineral Gri de diğer renk seçeneklerini oluşturuyor. 2,74 m aks mesafesine sahip olmakla birlikte, 302 mm ile pazarda öne çıkan genişlikte bir diz mesafesini sağlarken 627 litrelik bagaj hacmi de sunuyor. Arka koltukta bulunan ileri teknolojili kol dayama; iki USB soketi, tabletler ve akıllı telefonlar için saklama alanı ve ekranları rahatça görmek üzere iki katlanabilir destek içeriyor.

Şehir içinde cimri

Rafale çok modlu bir otomatik şanzımanla birleştirilen 200 HP E-Tech tam hibrit benzinli motoru, yakıt tüketimi (5,0 litre/100 km) ve CO2 emisyonu (107-113 g/km) (WLTP değerleri) 205 Nm tork ve 130 HP (96 kW) güç üreten 3 silindirli 1,2 litre turbo beslemeli benzinli motoru ve iki elektromotoruyla verimli ve özellikle de şehir içinde düşük tüketimli bir sürüş vadediyor.

50 kW elektrikli motor 205 Nm tork üretirken 400 V lityum iyon bataryalarla besleniyorlar. İkincil elektromotor ise motoru çalıştıran ve debriyajsız multimode şanzımanın vites geçişlerini yöneten 25 kW / 50 Nm gücünde bir yüksek gerilimli marş jeneratörü (HSG) olarak çalışıyor.

Şehir içerisinde verilere göre sürüşüm %80’i elektrik motorlarıyla gerçekleşiyor. Ayrıca 4 farklı rejenerasyon özelliğiyle de elektrikli motorların yeniden beslenmesi sağlanıyor. 2,3kW AC tek fazlı ev tipi prizlerden kolayca şarj edilebiliyor. 2.49 metrelik uzunluğuyla gerçek bir mikro otomobil olan Fancy dikey olarak da park edilebilecek kadar pratik 200 litre de bagaj hacmi sunuyor. ReeV Fancy, 280 bin 000 TL’den başlıyor.