Renault, Türkiye hedeflerine ‘Yeni Duster’ ile ulaşacak
Dacia Duster yeni adıyla Yeni Renault Duster, 4X4, E-Tech Full Hybrid ve Eco-G motor seçenekleriyle yollara çıktı. Renault Duster'ın, Renault’un 2027 yılına kadar Türkiye satışlarının üçte birini elektrikli ve elektrik destekli modellerle oluşturma hedefine aktif bir katkı sağlaması bekleniyor.
Yazıyı yazmak için otomobili kullanmayı bekledim. Dacia Duster yeni adıyla Yeni Renault Duster, iki veya dört çekişli versiyonlarıyla yollara çıktı. Duster, 4X4, E-Tech Full Hybrid ve Eco-G motor seçenekleriyle kullanıcılarıyla buluşuyor.
Renault Duster’da 145 hp güç üreten ultra verimli Renault E-Tech full hybrid teknolojisi de dahil olmak üzere farklı motor ve şanzıman kombinasyonları arasından seçim yapılabilecek. Böylece Renault Duster, Renault’nun 2027 yılına kadar Türkiye satışlarının üçte birini elektrikli ve elektrik destekli modellerle oluşturma hedefine aktif bir katkı sağlayacak.
Daha şık ve çekici bir tasarım, daha off-road ve şehirden kaçmaya uygun bir yüzle gelen Duster’ın hibrit versiyonunu kullandım. 145 HP’Lik versiyon en çok tercih edilecek model gibi.
4x4 aktarma da manuel şanzımanla geliyor. Renault MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “Renault Duster’a ‘Türkiye’nin Duster’ı’ dedik. Türkiye’de üretilecek olan, OYAK ve Renault ortaklığıyla Türkiye’ye yapılacak 400 milyon euroluk yatırımın ilk ve en önemli adımı olan Yeni Renault Duster; bu sıfatı sonuna kadar hak ediyor.
Maceraseverler için 4X4 versiyon ile zorlu yol koşullarını denemek, E-Tech Full Hbyrid versiyonu ile şehir içinde en verimli kullanıma ulaşmak ve Eco-G versiyonu ile bütçe dostu yolculuklar yapmak için Yeni Renault Duster’ı kullanıcılarımızla buluşturuyoruz” dedi.
17 ve 18 inçlik jant opsiyonlarıyla gelen Duster’da geri dönüştürülmüş malzemelerin oranı yüzde 20’leri buluyor. Ben malzeme ve işçilikte biraz daha iyisini beklerdim bunu da not olarak düşelim.
Renault Duster hem uzunlamasına hem de enine kullanım için tasarlanan maksimum 80 kg kapasiteli modüler tavan raylarını da çekim için aracın tepesine sörf tahtası takarak bizzat denemiş oldum. CMF-B Platformu’ndan yükselen Duster; Clio, Captur ve Arkana modellerinde de kullanılan CMF-B platformu ile üretilen yüksek teknolojili bilgi-eğlence donanımlarına sahip yeni nesil bir model.
Hem günlük şehir içi sürüşe hem de uzun mesafeli yolculuklara uygun kompakt bir sunan 4,34 metrelik uzunluğu, 520litreye varan bagaj hacmi ve iç mekânında ise yaklaşık 29 litrelik saklama alanı sunuyor. Özellikle kamp yapan aileleri, şehirden kaçmayı sevenleri mutlu edecektir. En çok sorulan soru olan Dacia Duster’ın 3 yıldızlık Euro NCAP skorunun yeni teknolojilerle gelişeceğini de söylüyor marka yetkilileri.
Renault Grubu rekor kırdı
Renault Grubu 2024 ilk yarıyılında rekor kârlılık açıkladı. Grup, Avrupa’da üçüncü , Fransa’da birinci oldu. Dacia Avrupa’nın en çok satan 10 markası arasında yer alırken, Sandero tüm kanallarda en çok satan otomobil oldu. Renault Group'un 2024’ün ilk yarısındaki grup hasılatı, 27 milyar euro olarak açıklandı. Grup’un otomotiv hasılatı 24,372 milyar euro oldu. 2024’ün ilk yarısı itibarıyla Renault Group’un net kârı ise 1,4 milyar euro olarak gerçekleşti.
Grup, Alpin markasında da güçlü ve çift haneli bir büyüme elde etti. Renault Group CEO’su Luca de Meo, “Bu rekor sonuçlar, Renault Group ekiplerinin son yıllarda yaptığı önemli çalışmaların meyvesidir. Maliyetleri düşürme ve ticari politikamızı değer üzerine odaklama çabalarımız, bu şirketin son 30 yılda sahip olduğu en iyi ürün yelpazesine yansıyor. Birkaç aydır Avrupa’nın en ilerici otomotiv şirketi olma yolunda dönüşümümüzü hızlandırıyoruz.
Bu dönüşüm sürecinde 5 odaklı işletme, yatay ve ekosistemsel bir yaklaşım, tedarik zincirimizin güçlendirilmesi, temel süreçlerin optimizasyonu, her seviyede ve tüm değer zincirlerinde yapay zekânın yaygınlaştırılmasına odaklandık" diye konuştu.