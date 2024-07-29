Renault, Türkiye hedeflerine ‘Yeni Duster’ ile ulaşacak

Yazıyı yazmak için oto­mobili kullanmayı bek­ledim. Dacia Duster yeni adıyla Yeni Renault Dus­ter, iki veya dört çekişli versi­yonlarıyla yollara çıktı. Dus­ter, 4X4, E-Tech Full Hybrid ve Eco-G motor seçenekleriy­le kullanıcılarıyla buluşuyor.

Renault Duster’da 145 hp güç üreten ultra verimli Rena­ult E-Tech full hybrid teknolo­jisi de dahil olmak üzere farklı motor ve şanzıman kombinas­yonları arasından seçim ya­pılabilecek. Böylece Renault Duster, Renault’nun 2027 yılı­na kadar Türkiye satışlarının üçte birini elektrikli ve elekt­rik destekli modellerle oluş­turma hedefine aktif bir katkı sağlayacak.

Daha şık ve çekici bir tasa­rım, daha off-road ve şehirden kaçmaya uygun bir yüzle gelen Duster’ın hibrit versiyonunu kullandım. 145 HP’Lik versi­yon en çok tercih edilecek mo­del gibi.

4x4 aktarma da ma­nuel şanzımanla geliyor. Re­nault MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “Renault Dus­ter’a ‘Türkiye’nin Duster’ı’ dedik. Türkiye’de üretilecek olan, OYAK ve Renault or­taklığıyla Türkiye’ye yapıla­cak 400 milyon euroluk yatı­rımın ilk ve en önemli adımı olan Yeni Renault Duster; bu sıfatı sonuna kadar hak ediyor.

Maceraseverler için 4X4 ver­siyon ile zorlu yol koşullarını denemek, E-Tech Full Hby­rid versiyonu ile şehir içinde en verimli kullanıma ulaşmak ve Eco-G versiyonu ile bütçe dostu yolculuklar yapmak için Yeni Renault Duster’ı kullanı­cılarımızla buluşturuyoruz” dedi.

17 ve 18 inçlik jant opsi­yonlarıyla gelen Duster’da geri dönüştürülmüş malzemelerin oranı yüzde 20’leri buluyor. Ben malzeme ve işçilikte bi­raz daha iyisini beklerdim bu­nu da not olarak düşelim.

Re­nault Duster hem uzunlama­sına hem de enine kullanım için tasarlanan maksimum 80 kg kapasiteli modüler ta­van raylarını da çekim için aracın tepesine sörf tahta­sı takarak bizzat denemiş ol­dum. CMF-B Platformu’ndan yükselen Duster; Clio, Captur ve Arkana modellerinde de kullanılan CMF-B platformu ile üretilen yüksek teknoloji­li bilgi-eğlence donanımları­na sahip yeni nesil bir model.

Hem günlük şehir içi sürüşe hem de uzun mesafeli yolcu­luklara uygun kompakt bir su­nan 4,34 metrelik uzunluğu, 520litreye varan bagaj hac­mi ve iç mekânında ise yak­laşık 29 litrelik saklama ala­nı sunuyor. Özellikle kamp ya­pan aileleri, şehirden kaçmayı sevenleri mutlu edecektir. En çok sorulan soru olan Da­cia Duster’ın 3 yıldızlık Euro NCAP skorunun yeni teknolo­jilerle gelişeceğini de söylüyor marka yetkilileri.

Renault Grubu rekor kırdı

Renault Grubu 2024 ilk yarıyılında rekor kârlılık açıkladı. Grup, Avrupa’da üçüncü , Fransa’da birinci oldu. Dacia Avrupa’nın en çok satan 10 markası arasında yer alırken, Sandero tüm kanallarda en çok satan otomobil oldu. Renault Group'un 2024’ün ilk yarısındaki grup hasılatı, 27 milyar euro olarak açıklandı. Grup’un otomotiv hasılatı 24,372 milyar euro oldu. 2024’ün ilk yarısı itibarıyla Renault Group’un net kârı ise 1,4 milyar euro olarak gerçekleşti.

Grup, Alpin markasında da güçlü ve çift haneli bir büyüme elde etti. Renault Group CEO’su Luca de Meo, “Bu rekor sonuçlar, Renault Group ekiplerinin son yıllarda yaptığı önemli çalışmaların meyvesidir. Maliyetleri düşürme ve ticari politikamızı değer üzerine odaklama çabalarımız, bu şirketin son 30 yılda sahip olduğu en iyi ürün yelpazesine yansıyor. Birkaç aydır Avrupa’nın en ilerici otomotiv şirketi olma yolunda dönüşümümüzü hızlandırıyoruz.

Bu dönüşüm sürecinde 5 odaklı işletme, yatay ve ekosistemsel bir yaklaşım, tedarik zincirimizin güçlendirilmesi, temel süreçlerin optimizasyonu, her seviyede ve tüm değer zincirlerinde yapay zekânın yaygınlaştırılmasına odaklandık" diye konuştu.